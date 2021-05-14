В Красноярском крае пропало воздушное судно, на место отправлен спасательный вертолёт

Спасатели проверяют информацию о срабатывании сигнала бедствия, поступившего с воздушного судна в Минусинском районе Красноярского края. На место отправлен вертолёт, сообщили в Сибирском авиационно-спасательном центре.

"Поступил сигнал срабатывания радиомаяка с воздушного судна, но какого именно, информации нет", — приводит текст сообщения ТАСС.