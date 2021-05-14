В Красноярском крае пропало воздушное судно, на место отправлен спасательный вертолёт
В районе срабатывания маяка находится очаг лесного пожара, однако, согласно заявкам, там не должны были работать с воздуха.
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Спасатели проверяют информацию о срабатывании сигнала бедствия, поступившего с воздушного судна в Минусинском районе Красноярского края. На место отправлен вертолёт, сообщили в Сибирском авиационно-спасательном центре.
"Поступил сигнал срабатывания радиомаяка с воздушного судна, но какого именно, информации нет", — приводит текст сообщения ТАСС.
Из Абакана на место происшествия вылетел вертолёт регионального координационного поисково-спасательного центра. В районе срабатывания маяка находится очаг лесного пожара, однако, согласно заявкам, там не должны были работать воздушные судна.
Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-2, который вылетел из города Елизово и не вышел на связь в указанное время от озера Котельное. Позднее спасатели обнаружили обгоревшие обломки винтокрылой машины, а также тела двух человек.
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