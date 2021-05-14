Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Красноярском крае пропало воздушное судно, на место отправлен спасательный вертолёт

В районе срабатывания маяка находится очаг лесного пожара, однако, согласно заявкам, там не должны были работать с воздуха.

14 мая, 08:09

Фото © Pexels

Спасатели проверяют информацию о срабатывании сигнала бедствия, поступившего с воздушного судна в Минусинском районе Красноярского края. На место отправлен вертолёт, сообщили в Сибирском авиационно-спасательном центре.

"Поступил сигнал срабатывания радиомаяка с воздушного судна, но какого именно, информации нет", — приводит текст сообщения ТАСС.

Из Абакана на место происшествия вылетел вертолёт регионального координационного поисково-спасательного центра. В районе срабатывания маяка находится очаг лесного пожара, однако, согласно заявкам, там не должны были работать воздушные судна.

Пропавшие в горах Абхазии российские туристы вышли на связь

Пропавшие в горах Абхазии российские туристы вышли на связь

Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-2, который вылетел из города Елизово и не вышел на связь в указанное время от озера Котельное. Позднее спасатели обнаружили обгоревшие обломки винтокрылой машины, а также тела двух человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1