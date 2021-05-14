Хакеры DarkSide сообщили об атаке на корпорацию Toshiba

Своё заявление хакеры опубликовали в Даркнете ночью в пятницу, в Toshiba заметили, что уже изучают вопрос. Похищена оказалась информация о работе менеджмента и новых бизнес-проектах, а также персональные данные сотрудников.

Напомним, хакеры DarkSide подозреваются в кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline с помощью вируса-вымогателя, который поразил компьютерную сеть компании, из-за чего её трубопровод был заблокирован на неделю. Colonial Pipeline на фоне инцидента была вынуждена приостановить работу, из-за чего под угрозой оказались поставки топлива из США. Президент США Джо Байден заявил, что российские власти непричастны к кибератаке на компанию, при этом он не исключил, что хакеры могут находиться на территории России.