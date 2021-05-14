Хакеры DarkSide сообщили об атаке на корпорацию Toshiba
Они смогли похитить персональные данные сотрудников и информацию о новых бизнес-проектах.
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Хакерская группировка DarkSide объявила, что похитила 740 гигабайт секретных данных французского отделения японской корпорации Toshiba. Об этом сообщил телеканал NHK, ссылаясь на компанию по кибербезопасности Mitsui Bussan Secure Directions, Inc.
Своё заявление хакеры опубликовали в Даркнете ночью в пятницу, в Toshiba заметили, что уже изучают вопрос. Похищена оказалась информация о работе менеджмента и новых бизнес-проектах, а также персональные данные сотрудников.
Напомним, хакеры DarkSide подозреваются в кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline с помощью вируса-вымогателя, который поразил компьютерную сеть компании, из-за чего её трубопровод был заблокирован на неделю. Colonial Pipeline на фоне инцидента была вынуждена приостановить работу, из-за чего под угрозой оказались поставки топлива из США. Президент США Джо Байден заявил, что российские власти непричастны к кибератаке на компанию, при этом он не исключил, что хакеры могут находиться на территории России.
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