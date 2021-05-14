Клишас напомнил о невозможности отмены в России моратория на смертную казнь

В России невозможно отменить мораторий на смертную казнь, о чём не раз заявлял Конституционный суд. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Вариантов, при которых может быть отменён мораторий на смертную казнь, нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране", — приводит слова парламентария РИА "Новости".

Президент РФ подписал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы" 16 мая 1996 года, и Конституционный суд не раз напоминал о невозможности отмены моратория, ведь в связи с его длительностью сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.

Клишас уточнил, что в России уже сложился конституционно-правовой режим, который запустил необратимый процесс, направленный на отмену подобного наказания.