Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшим в ДТП с его участием

25-летний пранкер Эдвард Бил выплатил компенсацию всем пострадавшим в ДТП в Москве с его участием. Сумма погашения ущерба, заявленная потерпевшими, не разглашается. Об этом Лайфу сообщил адвокат блогера Геннадий Удунян.

"Финансовые вопросы касаемо погашения ущерба выполнены Эдвардом Билом в полном объёме. Та сумма, которая была заявлена потерпевшими, она вся выплачена. Информация о сумме конфиденциальна. Все требования были выполнены. Все условия прописаны в мировом соглашении", — заявил Удунян.

Также адвокат отметил, что медицинская помощь жертвам аварии ещё требуется. Всё необходимое лечение в дальнейшем будет оплачиваться Эдвардом Билом, уточнил юрист.

Как сообщил Лайфу источник, пострадавшей в ДТП с Билом Марии Артёмовой большую часть компенсации блогер выплатил сразу. Далее он будет переводить фиксированную сумму на лечение и реабилитацию женщины ежемесячно.

Вместе с тем муж Артёмовой Константин, говоря о нынешнем состоянии жены и компенсации, подтвердил Лайфу, что Эдвард Бил начал оказывать материальную помощь и выплатил всю оговорённую сумму, однако точную цифру называть отказался, указав, что она не разглашается. По его словам, сейчас Мария отходит от недавно перенесённой операции и чувствует себя удовлетворительно.