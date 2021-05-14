Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшим в ДТП с его участием
Блогер также взял на себя расходы, связанные с лечением и реабилитацией потерпевших. Супруг травмированной в аварии Марии Артёмовой считает, что в сложившейся ситуации пранкер ведёт себя по-мужски.
Эдвард Бил. Фото © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда
25-летний пранкер Эдвард Бил выплатил компенсацию всем пострадавшим в ДТП в Москве с его участием. Сумма погашения ущерба, заявленная потерпевшими, не разглашается. Об этом Лайфу сообщил адвокат блогера Геннадий Удунян.
"Финансовые вопросы касаемо погашения ущерба выполнены Эдвардом Билом в полном объёме. Та сумма, которая была заявлена потерпевшими, она вся выплачена. Информация о сумме конфиденциальна. Все требования были выполнены. Все условия прописаны в мировом соглашении", — заявил Удунян.
Также адвокат отметил, что медицинская помощь жертвам аварии ещё требуется. Всё необходимое лечение в дальнейшем будет оплачиваться Эдвардом Билом, уточнил юрист.
Как сообщил Лайфу источник, пострадавшей в ДТП с Билом Марии Артёмовой большую часть компенсации блогер выплатил сразу. Далее он будет переводить фиксированную сумму на лечение и реабилитацию женщины ежемесячно.
Вместе с тем муж Артёмовой Константин, говоря о нынешнем состоянии жены и компенсации, подтвердил Лайфу, что Эдвард Бил начал оказывать материальную помощь и выплатил всю оговорённую сумму, однако точную цифру называть отказался, указав, что она не разглашается. По его словам, сейчас Мария отходит от недавно перенесённой операции и чувствует себя удовлетворительно.
"Он действительно начал помогать и снял с меня большие проблемы. Мужской поступок, достоин уважения. А жену вчера привезли в палату, у неё была третья операция, которая прошла успешно. Чувствует себя удовлетворительно, только тяжело отходила от наркоза. Вся изрезана, исколота, но всё страшное уже позади", — поделился с нами Константин.
Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
Комментариев: 0