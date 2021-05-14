Володин примет участие в праймериз "Единой России" от Саратовской области
Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Юлия Зырянова / POOL
Парламентарий будет участвовать в предварительном голосовании по региональному одномандатному избирательному округу № 163.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что подал заявление на участие в предварительном голосовании (праймериз) по отбору кандидатов партии "Единая Россия" на думских выборах восьмого созыва.
"Сегодня подал заявление на участие в предварительном голосовании "Единой России" в родной для себя Саратовской области", — сказал депутат.
Он уточнил, что примет участие в предварительном голосовании по региональному избирательному округу № 163 и общеобластному округу. Володин подчеркнул, что для него это возможность решать проблемы жителей конкретного округа и области в целом.
Отметим, что "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нём является обязательным для выдвижения от партии. Основным будет онлайн-формат голосования, в котором оно пройдёт в 43 субъектах РФ, а в 42 регионах будет смешанная форма. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, итоги будут подведены к 1 июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где будут сформированы списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.
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