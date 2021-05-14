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Володин примет участие в праймериз "Единой России" от Саратовской области

Парламентарий будет участвовать в предварительном голосовании по региональному одномандатному избирательному округу № 163.

14 мая, 08:45
<p>Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Юлия Зырянова / POOL</p>

Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Юлия Зырянова / POOL

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что подал заявление на участие в предварительном голосовании (праймериз) по отбору кандидатов партии "Единая Россия" на думских выборах восьмого созыва.

"Сегодня подал заявление на участие в предварительном голосовании "Единой России" в родной для себя Саратовской области", — сказал депутат.

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Он уточнил, что примет участие в предварительном голосовании по региональному избирательному округу № 163 и общеобластному округу. Володин подчеркнул, что для него это возможность решать проблемы жителей конкретного округа и области в целом.

Отметим, что "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нём является обязательным для выдвижения от партии. Основным будет онлайн-формат голосования, в котором оно пройдёт в 43 субъектах РФ, а в 42 регионах будет смешанная форма. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, итоги будут подведены к 1 июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где будут сформированы списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.

Ранее Лайф рассказывал, что рэпер Слава КПСС решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы. Музыкант рассказал, что принял решение после общения с друзьями-политиками, которые оказались "очень хорошими ребятами".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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