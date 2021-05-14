"Казань, надо жить!": В России запустили социальный проект в поддержку пострадавших в трагедии

Видео © Проект #ЖИТЬ

Под гимн проекта #ЖИТЬ в клипе иллюстрируются кадры с демонстрацией того, как простые люди поддерживают пострадавших – сдают кровь, организуют бесплатное такси до школы, несут цветы и игрушки к представительству Татарстана по всей стране. Помимо этого, в ролике присутствуют лидеры общественного мнения, которые адресуют слова соболезнования пострадавшим.

Главный посыл видео – поддержать, придать сил, вселить в сердца людей веру и надежду в то, что жизнь продолжается.

В знак поддержки всех, кого коснулась это трагедия, участники клипа, в том числе резиденты "Большой перемены" и "Тавриды", показывают жест, указывая двумя большими пальцами на сердце и говоря: "Казань, надо жить".

К акции поддержки присоединились лидеры общественного мнения и селебрити: Игорь Матвиенко, Лера Кудрявцева, Мария Шахова, Татьяна Данесюк, Айза, Андрей Гайдулян, Курбан Омаров, Анна Семенович, Мария Погребняк, T-killah, Леонид Руденко, Алексей Столяров, Алена Жигалова и Manizha.

Напомним, что инициатором и автором проекта #ЖИТЬ выступил известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко, песня которого стала своеобразным стержнем всего проекта.