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"Казань, надо жить!": В России запустили социальный проект в поддержку пострадавших в трагедии

Социальный проект #ЖИТЬ совместно с участниками региональных команд проекта "Большая перемена" и резидентами проекта "Таврида" сделали видеоролик в память о погибших в казанской гимназии и для поддержки их семей.

14 мая, 08:39

Видео © Проект #ЖИТЬ

Под гимн проекта #ЖИТЬ в клипе иллюстрируются кадры с демонстрацией того, как простые люди поддерживают пострадавших – сдают кровь, организуют бесплатное такси до школы, несут цветы и игрушки к представительству Татарстана по всей стране. Помимо этого, в ролике присутствуют лидеры общественного мнения, которые адресуют слова соболезнования пострадавшим.

Главный посыл видео – поддержать, придать сил, вселить в сердца людей веру и надежду в то, что жизнь продолжается.

Путин назвал стрельбу в казанской гимназии варварским преступлением и почтил память погибших минутой молчания

Путин назвал стрельбу в казанской гимназии варварским преступлением и почтил память погибших минутой молчания

В знак поддержки всех, кого коснулась это трагедия, участники клипа, в том числе резиденты "Большой перемены" и "Тавриды", показывают жест, указывая двумя большими пальцами на сердце и говоря: "Казань, надо жить".

К акции поддержки присоединились лидеры общественного мнения и селебрити: Игорь Матвиенко, Лера Кудрявцева, Мария Шахова, Татьяна Данесюк, Айза, Андрей Гайдулян, Курбан Омаров, Анна Семенович, Мария Погребняк, T-killah, Леонид Руденко, Алексей Столяров, Алена Жигалова и Manizha.

В Кремле высоко оценили действия учителей во время стрельбы в Казани

В Кремле высоко оценили действия учителей во время стрельбы в Казани

Напомним, что инициатором и автором проекта #ЖИТЬ выступил известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко, песня которого стала своеобразным стержнем всего проекта.

Стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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