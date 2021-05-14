Жители Челябинска сдали полиции соседа, называвшего себя богом
У мужчины также якобы есть оружие. Жильцы дома жаловались на него из-за неадекватного поведения.
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В Челябинске задержали местного жителя, который называл себя богом. Видео © Соцсети
В Челябинске сотрудники полиции задержали местного жителя, который называет себя богом и выкладывает в соцсетях свои проповеди. Кроме того, у мужчины якобы есть оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Отмечается, что информацию о неадекватном жителе правоохранители нашли в ходе мониторинга СМИ и Интернета. Также в дежурную часть обратилась женщина, которая сообщила, что жилец соседней квартиры стучит по стенам и ведёт себя странно. Сотрудники правопорядка незамедлительно приехали по указанному адресу и доставили мужчину в районный отдел полиции.
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Отметим, что в своих "проповедях" челябинец рассказывал, каким должен быть мир в его понимании и как должны вести себя мужчины, женщины и дети. Иногда он записывал их под рэп.
Как сообщили в МВД, "божественного" мужчину поместили в специализированное медучреждение. Сотрудники полиции проинформировали о нём соответствующие ведомства.
Напомним, 11 мая произошла трагедия в Казани — 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь в учебном учреждении. Молодой человек называл себя богом и хотел, чтобы об этом узнали все. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего.
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