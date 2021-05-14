Прокуратура требует ужесточения надзора за скопинским маньяком
Ранее суд дополнил ограничения в отношении Виктора Мохова, но не удовлетворил иск о запрете на посещение кафе и баров, а также общение с журналистами и в Интернете.
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Прокуратура Рязанской области подала апелляцию на решение суда о надзоре за Виктором Моховым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Скопинский районный суд. Так, гособвинение считает необходимым ужесточение административного надзора над скопинским маньяком.
"Представление на постановление суда подал прокурор. Жалоба принята к производству, предоставлено время на представление возражений до 17 мая", — отметили в суде.
Как рассказывал Лайф, ранее Скопинский районный суд дополнил ограничения для Мохова, в частности, ему увеличили количество обязательных посещений отдела полиции в два раза. Однако тогда суд не удовлетворил иск о запрете Мохову посещения кафе и баров, а также общения с журналистами и в Интернете.
Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
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