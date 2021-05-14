Прокуратура требует ужесточения надзора за скопинским маньяком

Прокуратура Рязанской области подала апелляцию на решение суда о надзоре за Виктором Моховым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Скопинский районный суд. Так, гособвинение считает необходимым ужесточение административного надзора над скопинским маньяком.

"Представление на постановление суда подал прокурор. Жалоба принята к производству, предоставлено время на представление возражений до 17 мая", — отметили в суде.

Как рассказывал Лайф, ранее Скопинский районный суд дополнил ограничения для Мохова, в частности, ему увеличили количество обязательных посещений отдела полиции в два раза. Однако тогда суд не удовлетворил иск о запрете Мохову посещения кафе и баров, а также общения с журналистами и в Интернете.