В Екатеринбурге загорелась кровля жилой восьмиэтажки
Была проведена эвакуация жильцов, погибших и пострадавших нет.
В Екатеринбурге загорелась кровля восьмиэтажного жилого дома. Видео © LIFE
В Екатеринбурге загорелась кровля многоэтажного жилого дома, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Сигнал о возгорании по улице Шейнкмана, 19 поступил в 12:56 (10:56 мск). Через пять минут первые пожарные подразделения уже прибыли по адресу.
"В ходе разведки было установлено, что горит кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома", — сказано в записи.
Была проведена эвакуация жильцов, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействован 21 человек и восемь единиц техники.
Ранее Лайф рассказывал о масштабном пожаре, охватившем многоквартирный жилой дом в Крыму. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров, жильцы успели сами покинуть свои квартиры.
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