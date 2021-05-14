Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Екатеринбурге загорелась кровля жилой восьмиэтажки

Была проведена эвакуация жильцов, погибших и пострадавших нет.

14 мая, 09:08

В Екатеринбурге загорелась кровля восьмиэтажного жилого дома. Видео © LIFE

В Екатеринбурге загорелась кровля многоэтажного жилого дома, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Сигнал о возгорании по улице Шейнкмана, 19 поступил в 12:56 (10:56 мск). Через пять минут первые пожарные подразделения уже прибыли по адресу.

"В ходе разведки было установлено, что горит кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома", — сказано в записи.

Была проведена эвакуация жильцов, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействован 21 человек и восемь единиц техники.

На Камчатке произошёл пожар в интернате для детей-сирот

На Камчатке произошёл пожар в интернате для детей-сирот

Ранее Лайф рассказывал о масштабном пожаре, охватившем многоквартирный жилой дом в Крыму. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров, жильцы успели сами покинуть свои квартиры.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Суровый уральский восьмиклассник купил "Жигули" за 30 тысяч и ездил на них в школу

вчера в 19:20

Водителя выбросило через лобовое: у гипермаркета в Екатеринбурге взорвался КамАЗ

вчера в 04:44

Ударил по голове, спрятал тело в мешок и сбросил в колодец: в Ленобласти реконструктор признался в убийстве экс-жены

сегодня в 09:36

Пресс-секретарь сенатора Королёва не смогла объяснить Лайфу его отказ от медосвидетельствования

сегодня в 09:29

Кай Метов опозорил Машу Распутину, показав в честь 57-летия певицы её худшее фото с опухшим лицом

сегодня в 09:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1