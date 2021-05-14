В Екатеринбурге загорелась кровля жилой восьмиэтажки

В Екатеринбурге загорелась кровля восьмиэтажного жилого дома. Видео © LIFE

В Екатеринбурге загорелась кровля многоэтажного жилого дома, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Сигнал о возгорании по улице Шейнкмана, 19 поступил в 12:56 (10:56 мск). Через пять минут первые пожарные подразделения уже прибыли по адресу.

"В ходе разведки было установлено, что горит кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома", — сказано в записи.

Была проведена эвакуация жильцов, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействован 21 человек и восемь единиц техники.