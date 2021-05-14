Зеленский: Олигарха Медведчука законно лишили возможности влиять на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дело против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Он назвал украинского политика "олигархом, которого законно лишили возможности оказывать влияние на страну".

"С помощью законных инструментов Медведчук был лишён возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", — написал Зеленский в авторской колонке для издания "Фокус", похваставшись, что впервые за много лет на Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов.