Зеленский: Олигарха Медведчука законно лишили возможности влиять на Украину
Лидер Незалежной считает победой громкое дело о госизмене, которое многие в его стране и за её пределами критикуют и считают политически мотивированным.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дело против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Он назвал украинского политика "олигархом, которого законно лишили возможности оказывать влияние на страну".
"С помощью законных инструментов Медведчук был лишён возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", — написал Зеленский в авторской колонке для издания "Фокус", похваставшись, что впервые за много лет на Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов.
Напомним, что накануне Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест. Таким образом, судья отклонил ходатайство прокуратуры, которая требовала ареста Медведчука или залога примерно в 300 миллионов гривен (более 10 млн долларов). К слову, сам политик изначально заявил, что выполнить это требование не сможет: его счета заблокированы украинскими властями.
Лайф уже рассказывал, как в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Обоих заподозрили в госизмене. Также Лайф писал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
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