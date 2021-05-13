"Стендап-номер": Медведев дал определение уголовному преследованию Медведчука на Украине

Лидер "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что обвинения против руководителей украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака не имеют под собой ни малейших оснований. По его мнению, угрозы двум политикам за "мифические преступления" могут привести к дальнейшей деградации системы власти на Украине, обострив её "политическое слабоумие".

Зампред Совбеза РФ считает, что преследование политиков вызвано маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти. Он отметил, что Киеву не составило труда придумать очередной дурацкий повод и подготовить "стендап-номер".

"Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учётом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих Виктора Медведчука и его партию, обречена на провал. Особенно, если хочется остаться в народной памяти не только актёром комедийного сериала", — цитирует Медведева сайт ЕР.

Медведев уверен, что санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" абсолютно беззаконны с точки зрения международного права и их смысл — попытка окончательно уничтожить политика, который не боится жёстко критиковать действующую власть Украины и выступает за восстановление отношений с РФ.