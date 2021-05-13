"Стендап-номер": Медведев дал определение уголовному преследованию Медведчука на Украине
Зампред Совбеза РФ уверен, что санкции против политика абсолютно беззаконны с точки зрения международного права и нацелены на его уничтожение.
Лидер "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина
Лидер "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что обвинения против руководителей украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака не имеют под собой ни малейших оснований. По его мнению, угрозы двум политикам за "мифические преступления" могут привести к дальнейшей деградации системы власти на Украине, обострив её "политическое слабоумие".
Зампред Совбеза РФ считает, что преследование политиков вызвано маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти. Он отметил, что Киеву не составило труда придумать очередной дурацкий повод и подготовить "стендап-номер".
"Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учётом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих Виктора Медведчука и его партию, обречена на провал. Особенно, если хочется остаться в народной памяти не только актёром комедийного сериала", — цитирует Медведева сайт ЕР.
Медведев уверен, что санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" абсолютно беззаконны с точки зрения международного права и их смысл — попытка окончательно уничтожить политика, который не боится жёстко критиковать действующую власть Украины и выступает за восстановление отношений с РФ.
"Бессмысленно напоминать украинским властям и их западным хозяевам про то, что Крым, согласно законному волеизъявлению его жителей, не является частью Украины. Но именно этот выбор крымчан делает абсурдной саму формулировку обвинения — "хищение национальных ресурсов". Впрочем, официальному Киеву меньше всего дела до Крыма, который приплетён сюда формально", — заключил Медведев.
Напомним, в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Обоих заподозрили в госизмене и хищении "национальных ресурсов в Крыму". Также Лайф писал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Комментариев: 0