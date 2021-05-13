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Глава офиса Зеленского предложил провести срочную встречу в "нормандском формате"

Ермак попросил коллег из G7 и Евросоюза обратиться к РФ с призывом поддержать проведение саммита.

13 мая, 21:35
<p>Глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото © ТАСС / Zuma

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести срочную встречу политических советников и министров иностранных дел стран в "нормандском формате". С таким призывом Ермак выступил на переговорах с послами стран Группы семи, Швеции и Европейского союза.

"Я направил письмо ко всем своим коллегам по "нормандскому формату" (Германия, Россия, Украина и Франция) с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырёх стран", — приводит офис президента Украины слова Ермака.

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По словам Ермака, проведение саммита "нормандской четвёрки" — очень серьёзный толчок для процесса мирного урегулирования и имплементации минских соглашений. Поэтому он предложил G7 обратиться к РФ с призывом поддержать проведение встречи.

Ранее Лайф писал о том, что Козак предложил изменить принцип организации встреч "нормандской четвёрки".

Авторы
Юлия Коновалова

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