Гутерриш в ходе беседы с Путиным назвал три направления для сотрудничества с Россией
А также поблагодарил за оказываемую ООН поддержку.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото © ТАСС / ЕРА
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам беседы в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным выразил заинтересованность в расширении сотрудничества международной организации с Россией. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой генсека ООН.
"Генеральный секретарь поблагодарил президента Путина за гостеприимство российского правительства и народа, а также за продолжающуюся поддержку ООН со стороны России", — говорится в заявлении.
Генеральный секретарь сообщил, что ООН заинтересовано в развитии отношений с Россией по трём направлениям работы организации, — обеспечение мира и безопасности, устойчивого развития, что подразумевает борьбу с климатическими изменениями и поддержание биологического разнообразия, а также соблюдение прав человека.
В беседе стороны обсудили вопросы, связанные с пандемией нового коронавируса и климатическими изменениями, а также затронули тему, касающуюся необходимости ведения политического диалога в разрешении конфликтов.
Ранее Лайф писал о том, что заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту может пройти 14 мая.
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