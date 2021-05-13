Гутерриш в ходе беседы с Путиным назвал три направления для сотрудничества с Россией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам беседы в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным выразил заинтересованность в расширении сотрудничества международной организации с Россией. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой генсека ООН.

"Генеральный секретарь поблагодарил президента Путина за гостеприимство российского правительства и народа, а также за продолжающуюся поддержку ООН со стороны России", — говорится в заявлении.

Генеральный секретарь сообщил, что ООН заинтересовано в развитии отношений с Россией по трём направлениям работы организации, — обеспечение мира и безопасности, устойчивого развития, что подразумевает борьбу с климатическими изменениями и поддержание биологического разнообразия, а также соблюдение прав человека.

В беседе стороны обсудили вопросы, связанные с пандемией нового коронавируса и климатическими изменениями, а также затронули тему, касающуюся необходимости ведения политического диалога в разрешении конфликтов.