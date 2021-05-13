Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту может пройти 14 мая

Решение будет принято в ближайшее время председателем Совбеза.

13 мая 2021, 02:39
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Тунис, Норвегия и Китай подали запрос на проведение в ближайшее время открытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения эскалации напряжённости в зоне палестино-израильского конфликта. Встреча может состояться 14 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.

"Китай, Тунис и Норвегия запросили проведение в пятницу открытой встречи по ситуации вокруг Палестины и Израиля. Решение будет принято в ближайшее время председателем СБ, в текущем месяце это Китай", — уточнил собеседник агентства.

Гордиев узел Ближнего Востока: Палестина и Израиль на грани войны

Гордиев узел Ближнего Востока: Палестина и Израиль на грани войны

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, после которых страны начали взаимные ракетные обстрелы. Жертвами израильских ударов по сектору Газа с 10 мая стали 67 палестинцев, ещё 388 получили ранения. С израильской стороны в результате ракетных ударов ХАМАС погибло не менее шести человек.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Слышишь, как разрывается ракета над головой": Россиянки рассказали о жизни под бомбёжками в Израиле

вчера в 23:19

65 человек погибло в секторе Газа из-за израильских обстрелов

вчера в 19:08

"Это нужно прекращать": Советник главы офиса Зеленского пожаловался на давление из-за русского языка

сегодня в 01:45

Душераздирающие крики и стрельба: появилось видео бегства школьников от убийцы в Казани, от которого веет ужасом

сегодня в 03:01

"Спутник V" обогнал вакцины AstraZeneca и Moderna по популярности в Чехии

сегодня в 02:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1