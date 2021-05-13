Заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту может пройти 14 мая
Решение будет принято в ближайшее время председателем Совбеза.
Фото © EPA / ТАСС
Тунис, Норвегия и Китай подали запрос на проведение в ближайшее время открытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения эскалации напряжённости в зоне палестино-израильского конфликта. Встреча может состояться 14 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
"Китай, Тунис и Норвегия запросили проведение в пятницу открытой встречи по ситуации вокруг Палестины и Израиля. Решение будет принято в ближайшее время председателем СБ, в текущем месяце это Китай", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, после которых страны начали взаимные ракетные обстрелы. Жертвами израильских ударов по сектору Газа с 10 мая стали 67 палестинцев, ещё 388 получили ранения. С израильской стороны в результате ракетных ударов ХАМАС погибло не менее шести человек.
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