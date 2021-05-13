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Израиль подвергся ракетному удару со стороны Ливана

В Бейруте заявили, что занимаются поиском установок, с помощью которых наносились удары, и задержать нарушителей режима прекращения огня

13 мая, 21:29
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Три ракеты были выпущены со стороны Ливана по территории Израиля, они упали в Средиземное море недалеко от северного побережья страны поблизости от еврейских поселений Нахария и Шаломи. Об этом заявила пресс-служба израильской армии.

"Недавно были обнаружены запуски трёх ракет из Ливана по территории Средиземного моря напротив побережья Галилеи. Сирены согласно протоколу активированы не были", – сообщили военные.

Представитель военного командования Ливана подтвердил заявление Израиля и уточнил, что ракеты были запущены из сельских районов Эль-Клейла и Маалия в окрестностях лагеря палестинских беженцев Рашидия под Тиром. Армейским патрулям Ливана пока не удалось найти установки залпового огня и задержать нарушителей режима прекращения огня на ливано-израильской границе.

Число жертв авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа превысило 100 человек

Число жертв авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа превысило 100 человек

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, а израильские военные в ответ разбомбили объекты движения ХАМАС.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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