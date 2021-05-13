Израиль подвергся ракетному удару со стороны Ливана

Три ракеты были выпущены со стороны Ливана по территории Израиля, они упали в Средиземное море недалеко от северного побережья страны поблизости от еврейских поселений Нахария и Шаломи. Об этом заявила пресс-служба израильской армии.

"Недавно были обнаружены запуски трёх ракет из Ливана по территории Средиземного моря напротив побережья Галилеи. Сирены согласно протоколу активированы не были", – сообщили военные.

Представитель военного командования Ливана подтвердил заявление Израиля и уточнил, что ракеты были запущены из сельских районов Эль-Клейла и Маалия в окрестностях лагеря палестинских беженцев Рашидия под Тиром. Армейским патрулям Ливана пока не удалось найти установки залпового огня и задержать нарушителей режима прекращения огня на ливано-израильской границе.