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Сын экс-главы Самарской области Меркушкин этапирован в Мордовию

Ранее правоохранители остановили его в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск.

14 мая, 09:43
<p>Алексей Меркушкин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Алексей Меркушкин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Сын экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина Алексей этапирован в Мордовию, ему может быть предъявлено обвинение по статье 291 УК РФ "Дача взятки". Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, Меркушкин-младший сейчас находится на допросе в Следственном комитете.

СК показал видео задержания сына экс-главы Самарской области Меркушкина

СК показал видео задержания сына экс-главы Самарской области Меркушкина

Ранее о задержании Алексея Меркушкина в аэропорту Шереметьево сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По данным следствия, в 2015 году Меркушкин-младший, являясь фактическим акционером Мордовпромстройбанка, вместе с председателем совета директоров банка и ещё одним акционером передали взятку в размере более семи миллионов рублей начальнику отделения Банка России, чтобы по итогам банковской проверки у Мордовпромстройбанка не отзывали лицензию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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