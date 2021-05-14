Сын экс-главы Самарской области Меркушкин этапирован в Мордовию

Сын экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина Алексей этапирован в Мордовию, ему может быть предъявлено обвинение по статье 291 УК РФ "Дача взятки". Об этом Лайфу сообщил источник.

Ранее о задержании Алексея Меркушкина в аэропорту Шереметьево сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По данным следствия, в 2015 году Меркушкин-младший, являясь фактическим акционером Мордовпромстройбанка, вместе с председателем совета директоров банка и ещё одним акционером передали взятку в размере более семи миллионов рублей начальнику отделения Банка России, чтобы по итогам банковской проверки у Мордовпромстройбанка не отзывали лицензию.