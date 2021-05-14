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В Химках задержали мужчину, спалившего "вредный" бабушкин телевизор в Вечном огне

Злоумышленника, находившегося под наркотиками, нашли по горячим следам, в отношении него возбуждено уголовное дело.

14 мая, 09:53

"Он вреден": Житель Химок сжёг бабушкин телевизор в Вечном огне. Видео © МВД Медиа

В подмосковных Химках задержали мужчину, который бросил в Вечный огонь бабушкин телевизор. Как сообщили в УМВД РФ по региону, злоумышленник был в состоянии наркотического опьянения.

"В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение от местного жителя о том, что на пересечении улицы Победы и проспекта Мира мужчина, находясь возле обелиска "Отстоявшим Отчизну", бросил в пламя Вечного огня телевизор, который впоследствии загорелся", — указано в сообщении.

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Так, по горячим следам правоохранителям быстро удалось задержать преступника. Им оказался 32-летний местный житель. В полиции он заявил, что сжёг бабушкин телевизор, поскольку устройство очень вредно и уже было сломано. Результаты медицинского освидетельствования показали, что задержанный употреблял наркотики.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Судебное заседание назначено на 17 мая текущего года, пока злоумышленника отпустили домой под подписку о невыезде.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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