Уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била может быть прекращено

Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом Мария Артёмова обратилась к следователям с просьбой прекратить в отношении блогера уголовное преследование. Женщина написала соответствующее заявление. Об этом Лайфу сообщил источник.

Ранее стороны пришли к мировому соглашению и определили размер компенсации. Согласно ему 25-летний блогер выплатит единоразово фиксированную сумму, купит семье Артёмовых новый автомобиль, а также каждый месяц будет выплачивать затраты на лечение пострадавшей.

Вместе с тем муж Артёмовой Константин, говоря о нынешнем состоянии жены и компенсации, ранее подтвердил Лайфу, что Эдвард Бил начал оказывать материальную помощь и выплатил всю оговорённую сумму, однако точную цифру называть отказался, указав, что она не разглашается. По словам мужчины, сейчас Мария отходит от недавно перенесённой третьей операции и чувствует себя удовлетворительно.