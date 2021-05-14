Уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била может быть прекращено
Ранее стороны пришли к мировому соглашению и определили размер компенсации. Пранкер взял на себя расходы, связанные с лечением и реабилитацией потерпевших.
Блогер Эдвард Бил. Фото © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом Мария Артёмова обратилась к следователям с просьбой прекратить в отношении блогера уголовное преследование. Женщина написала соответствующее заявление. Об этом Лайфу сообщил источник.
Ранее стороны пришли к мировому соглашению и определили размер компенсации. Согласно ему 25-летний блогер выплатит единоразово фиксированную сумму, купит семье Артёмовых новый автомобиль, а также каждый месяц будет выплачивать затраты на лечение пострадавшей.
Вместе с тем муж Артёмовой Константин, говоря о нынешнем состоянии жены и компенсации, ранее подтвердил Лайфу, что Эдвард Бил начал оказывать материальную помощь и выплатил всю оговорённую сумму, однако точную цифру называть отказался, указав, что она не разглашается. По словам мужчины, сейчас Мария отходит от недавно перенесённой третьей операции и чувствует себя удовлетворительно.
Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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