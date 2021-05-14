Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Питере многодетный отец-эзотерик организовал бизнес на угонах машин и теперь его банда пойдёт под суд

Злоумышленники крали преимущественно автомобили марок "Ниссан" и "Рено", не оборудованные противоугонными системами.

14 мая, 10:27

Скриншот © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге перед судом предстанет банда угонщиков, созданная многодетным отцом-эзотериком. Видео © ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге следователи завершили рассмотрение уголовного дела в отношении шести участников преступного сообщества, которых обвиняют в хищении иномарок среднего класса на территории города. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что злоумышленники при кражах отдавали предпочтение таким маркам автомобилей, как "Ниссан" и "Рено", а основным критерием выбора являлось отсутствие противоугонных систем у машин. Для того чтобы найти "жертв", участники сообщества специально ездили по разным районам города. Обнаружив подходящую иномарку, они снимали крышку бензобака и по ней изготавливали ключ, с помощью которого позже попадали в салон и запускали двигатель автомобиля.

В Москве сотрудники Росгвардии задержали угонщика такси, уснувшего прямо в авто — видео

В Москве сотрудники Росгвардии задержали угонщика такси, уснувшего прямо в авто — видео

Далее, чтобы легализовать похищенную машину, обвиняемые находили на рынке битых иномарок точно такую же и выкупали её ради документов и регистрационных номеров, а "родные" номера с таких автомобилей злоумышленники топили в городских водоёмах. После краденые машины с перебитыми номерами перегонялись для разборки на запчасти в другие российские регионы, в том числе города Владимир и Воронеж.

Следствие установило причастность преступного сообщества к хищению 22 иномарок, ущерб составил более 10 миллионов рублей. Девять автомобилей удалось найти и вернуть владельцам.

В Пензе мужчина избил врача и угнал машину скорой со своим отцом внутри

В Пензе мужчина избил врача и угнал машину скорой со своим отцом внутри

Отмечается, что создателем преступного сообщества является 36-летний многодетный отец, который умудрялся совмещать криминальную деятельность с увлечением эзотерикой, принимая участие в различных телешоу, посвящённых магии. Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД, банда состояла из трёх структурных подразделений, каждое из которых имело свои обязанности — непосредственно угон, перебивка идентификационных номеров и перемещение иномарок в другие регионы.

Все злоумышленники в скором времени предстанут перед судом.

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье сын бизнесмена, сбивший на "кадиллаке" двух влюблённых, получил восемь лет колонии. ДТП произошло в ноябре 2020 года: 19-летняя девушка и 22-летний парень переходили дорогу по зебре, когда на них налетел Cadillac Escalade. Оба пешехода погибли.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Я еду и всё!": Врач из Пензы рассказал Лайфу, как сын пациента избил его и угнал скорую

24 апреля, 15:23

В Сочи хотят ограничить въезд для иногородних авто во время курортного сезона

вчера в 10:26

Лайф узнал, в каком состоянии был остановленный инспекторами за странную езду сенатор Королёв

сегодня в 10:46

Учёные зарегистрировали сильнейшую за два года магнитную бурю на Земле

сегодня в 11:11

Онищенко рассказал, в чём заключается главная опасность "индийской" мутации ковида

сегодня в 11:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1