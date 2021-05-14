В Питере многодетный отец-эзотерик организовал бизнес на угонах машин и теперь его банда пойдёт под суд

В Петербурге перед судом предстанет банда угонщиков, созданная многодетным отцом-эзотериком. Видео © ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге следователи завершили рассмотрение уголовного дела в отношении шести участников преступного сообщества, которых обвиняют в хищении иномарок среднего класса на территории города. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что злоумышленники при кражах отдавали предпочтение таким маркам автомобилей, как "Ниссан" и "Рено", а основным критерием выбора являлось отсутствие противоугонных систем у машин. Для того чтобы найти "жертв", участники сообщества специально ездили по разным районам города. Обнаружив подходящую иномарку, они снимали крышку бензобака и по ней изготавливали ключ, с помощью которого позже попадали в салон и запускали двигатель автомобиля.

Далее, чтобы легализовать похищенную машину, обвиняемые находили на рынке битых иномарок точно такую же и выкупали её ради документов и регистрационных номеров, а "родные" номера с таких автомобилей злоумышленники топили в городских водоёмах. После краденые машины с перебитыми номерами перегонялись для разборки на запчасти в другие российские регионы, в том числе города Владимир и Воронеж.

Следствие установило причастность преступного сообщества к хищению 22 иномарок, ущерб составил более 10 миллионов рублей. Девять автомобилей удалось найти и вернуть владельцам.

Отмечается, что создателем преступного сообщества является 36-летний многодетный отец, который умудрялся совмещать криминальную деятельность с увлечением эзотерикой, принимая участие в различных телешоу, посвящённых магии. Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД, банда состояла из трёх структурных подразделений, каждое из которых имело свои обязанности — непосредственно угон, перебивка идентификационных номеров и перемещение иномарок в другие регионы.

Все злоумышленники в скором времени предстанут перед судом.