Информация о крушении судна под Красноярском не подтвердилась: за самолёт приняли дымящуюся свалку

Спасатели обнаружили дымящуюся свалку в районе сигнала, якобы поступившего от пропавшего воздушного судна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

"В данном районе обнаружено возгорание на стихийной свалке площадью 50 квадратных метров", — сказал неназванный собеседник агентства.

Отмечается, что спасательный вертолёт Ми-8, выдвигавшийся на место ЧП в район села Городок в 28 километрах от Минусинска, возвращается на аэродром в Абакане.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Минусинского района Интерфаксу не подтвердили сообщения об аварийных сигналах. Никакой информации не поступало и в управление Госавианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта региона.