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Информация о крушении судна под Красноярском не подтвердилась: за самолёт приняли дымящуюся свалку

Спасательный вертолёт, вылетавший на вероятное место ЧП в Минусинский район, возвращается на аэродром в городе Абакане.

14 мая, 10:30
<p>Фото © <a href="https://03.mchs.gov.ru/uploads/resize_cache/news/2020-07-02/vertolet-mi-8-mchs-rossii-prodolzhaet-reydy-k-mestam-lesnyh-pozharov_1593704684600918441__2000x2000.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС РФ</a></p>

Фото © МЧС РФ

Спасатели обнаружили дымящуюся свалку в районе сигнала, якобы поступившего от пропавшего воздушного судна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

"В данном районе обнаружено возгорание на стихийной свалке площадью 50 квадратных метров", — сказал неназванный собеседник агентства.

Отмечается, что спасательный вертолёт Ми-8, выдвигавшийся на место ЧП в район села Городок в 28 километрах от Минусинска, возвращается на аэродром в Абакане.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Минусинского района Интерфаксу не подтвердили сообщения об аварийных сигналах. Никакой информации не поступало и в управление Госавианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта региона.

В Красноярском крае пропало воздушное судно, на место отправлен спасательный вертолёт

В Красноярском крае пропало воздушное судно, на место отправлен спасательный вертолёт

Ранее Лайф рассказывал, что 12 мая в управлении МЧС России по Абхазии поступило сообщение с просьбой о помощи от группы российских туристов. Спустя сутки они вышли на связь, за ними выезжала группа местных спасателей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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