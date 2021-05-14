Информация о крушении судна под Красноярском не подтвердилась: за самолёт приняли дымящуюся свалку
Спасательный вертолёт, вылетавший на вероятное место ЧП в Минусинский район, возвращается на аэродром в городе Абакане.
Фото © МЧС РФ
Спасатели обнаружили дымящуюся свалку в районе сигнала, якобы поступившего от пропавшего воздушного судна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
"В данном районе обнаружено возгорание на стихийной свалке площадью 50 квадратных метров", — сказал неназванный собеседник агентства.
Отмечается, что спасательный вертолёт Ми-8, выдвигавшийся на место ЧП в район села Городок в 28 километрах от Минусинска, возвращается на аэродром в Абакане.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Минусинского района Интерфаксу не подтвердили сообщения об аварийных сигналах. Никакой информации не поступало и в управление Госавианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта региона.
Ранее Лайф рассказывал, что 12 мая в управлении МЧС России по Абхазии поступило сообщение с просьбой о помощи от группы российских туристов. Спустя сутки они вышли на связь, за ними выезжала группа местных спасателей.
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