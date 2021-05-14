Дважды сидел в тюрьме за изнасилования: что известно о предполагаемом убийце 12-летней школьницы из Нижегородской области

Недалеко от места, где нашли тело пятиклассницы, были обнаружены палатка и стул. Видео © LIFE

Задержанного по подозрению в совершении жестокой расправы над пятиклассницей по скриншоту с камер наблюдения опознала инспектор ПДН, работающая по месту его жительства. Как рассказал Лайфу источник, 49-летний Сергей М. живёт в городе Заволжье, что в 50 километрах от места, где накануне было совершено убийство ребёнка.

У задержанного есть особые приметы: камуфлированная форма, очки, bluetooth-гарнитура в ухе, а также он всегда передвигался на велосипеде. По словам собеседника Лайфа, своей семьи у Сергея никогда не было, раньше он жил с отцом, который умер в прошлом году. Мужчина сторонился людей: ни с кем близко не общался, в основном всегда был один. Официальной работы у него не было, перебивался заработками на стройках. Также, как утверждает источник, Сергей никогда не был замечен в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что мужчина ранее дважды был судим за изнасилования и насильственные действия сексуального характера, в 2015 году он вышел из тюрьмы. По словам собеседника Лайфа, в то время он орудовал в Нижнем Новгороде — слонялся по подъездам и лифтам в поисках маленьких жертв. Однако до убийства Сергей дело никогда не доводил.