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Дважды сидел в тюрьме за изнасилования: что известно о предполагаемом убийце 12-летней школьницы из Нижегородской области

Как выяснил Лайф, 49-летний мужчина сторонился людей: ни с кем близко не общался, в основном всегда был один. Семьи, как и официальной работы, у него не было.

14 мая, 13:43

Недалеко от места, где нашли тело пятиклассницы, были обнаружены палатка и стул. Видео © LIFE

Задержанного по подозрению в совершении жестокой расправы над пятиклассницей по скриншоту с камер наблюдения опознала инспектор ПДН, работающая по месту его жительства. Как рассказал Лайфу источник, 49-летний Сергей М. живёт в городе Заволжье, что в 50 километрах от места, где накануне было совершено убийство ребёнка.

Задержан предполагаемый убийца 12-летней школьницы из Нижегородской области

Задержан предполагаемый убийца 12-летней школьницы из Нижегородской области

У задержанного есть особые приметы: камуфлированная форма, очки, bluetooth-гарнитура в ухе, а также он всегда передвигался на велосипеде. По словам собеседника Лайфа, своей семьи у Сергея никогда не было, раньше он жил с отцом, который умер в прошлом году. Мужчина сторонился людей: ни с кем близко не общался, в основном всегда был один. Официальной работы у него не было, перебивался заработками на стройках. Также, как утверждает источник, Сергей никогда не был замечен в состоянии алкогольного опьянения.

"Катался на велосипеде": Предполагаемый убийца школьницы из Нижегородской области описал свой вчерашний день

"Катался на велосипеде": Предполагаемый убийца школьницы из Нижегородской области описал свой вчерашний день

Известно, что мужчина ранее дважды был судим за изнасилования и насильственные действия сексуального характера, в 2015 году он вышел из тюрьмы. По словам собеседника Лайфа, в то время он орудовал в Нижнем Новгороде — слонялся по подъездам и лифтам в поисках маленьких жертв. Однако до убийства Сергей дело никогда не доводил.

Следы изнасилования и подозрительный чужак: Лайф узнал подробности чудовищного убийства 12-летней девочки в Нижегородской области

Следы изнасилования и подозрительный чужак: Лайф узнал подробности чудовищного убийства 12-летней девочки в Нижегородской области

Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Родственница предполагаемого убийцы 12-летней школьницы из Нижегородской области рассказала Лайфу о нём

Родственница предполагаемого убийцы 12-летней школьницы из Нижегородской области рассказала Лайфу о нём

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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