"Катался на велосипеде": Предполагаемый убийца школьницы из Нижегородской области описал свой вчерашний день
Мужчина утверждает, что его действительно могли видеть в посёлке Большое Козино, где ночью нашли тело ребёнка, однако противоправных действий он якобы не совершал.
Фото © LIFE
49-летний житель города Заволжья Сергей М., задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки, отрицает свою вину. Об этом Лайфу стало известно от источника в правоохранительных органах. Официально мужчину ещё не допрашивали, однако из его предварительных показаний следует, что вчера он ездил в Нижний Новгород кататься на велосипеде и с той же целью заезжал в посёлок Большое Козино, где ночью нашли тело ребёнка.
Следы изнасилования и подозрительный чужак: Лайф узнал подробности чудовищного убийства 12-летней девочки в Нижегородской области
По словам подозреваемого, в этот день он также был в местном парке — катался на картинге, а после этого сел в электричку и уехал домой в Заволжье.
Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Родственница предполагаемого убийцы 12-летней школьницы из Нижегородской области рассказала Лайфу о нём
Сергея М. быстро опознали по внешнему виду благодаря скриншотам с камер видеонаблюдения: он всегда носил камуфляж, bluetooth-гарнитуру, тёмные очки и ездил на велосипеде. Кроме того, оказалось, что предполагаемый убийца нижегородской школьницы дважды сидел в тюрьме за изнасилования маленьких девочек.
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