"Катался на велосипеде": Предполагаемый убийца школьницы из Нижегородской области описал свой вчерашний день

49-летний житель города Заволжья Сергей М., задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки, отрицает свою вину. Об этом Лайфу стало известно от источника в правоохранительных органах. Официально мужчину ещё не допрашивали, однако из его предварительных показаний следует, что вчера он ездил в Нижний Новгород кататься на велосипеде и с той же целью заезжал в посёлок Большое Козино, где ночью нашли тело ребёнка.

По словам подозреваемого, в этот день он также был в местном парке — катался на картинге, а после этого сел в электричку и уехал домой в Заволжье.

Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".