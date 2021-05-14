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"Наши имена втоптали в грязь": Отец перепутанного с казанским стрелком школьника рассказал о срыве у сына

Мужчина выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии и признался, что ему было неловко перед друзьями и коллегами. Маме мальчика потребовалась помощь психологов.

14 мая, 13:21

Отец школьника простил тех, кто перепутал его сына с казанским стрелком. Видео © LIFE

Ильгиз Галявиев, отец тёзки Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе № 175 в Казани, рассказал, как в день трагедии СМИ перепутали его сына с нападавшим, фотографию мальчика даже показали по федеральному каналу. Узнал мужчина об этом от коллег по работе, произошедшее стало настоящим шоком для всей семьи.

"Работаю на ферме, коллеги мне в бухгалтерии сказали, что твоего сына показывают по телевизору. Я возвращаюсь домой, меня сын не пускает в свою комнату, телевизор включаю, его сразу выключают", — сказал Ильгиз Лайфу.

Он объяснил, что общается с друзьями в одной из социальных сетей, и ему начали писать после произошедшего. При этом никаких подробностей о трагедии мужчина не видел, ведь родные его изолировали от этого.

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После случившегося жену Ильгиза успокаивали психологи, а сын даже плакал. Глава семейства отметил, что ему было обидно перед друзьями и знакомыми.

В местном духовенстве ему сказали, чтобы он простил тех, кто допустил ошибку и перепутал детей. При этом Ильгиз уточнил, что не требует никакой компенсации, а просто хочет извинений.

"Тяжело было, меня успокаивали, говорили, что это не твой сын, спасибо им всем. Вот эта сволочь наши имена и фамилии втоптала в грязь, вот это обидно", — добавил Ильгиз.

Он также принёс соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии.

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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Райля Гареева
Райля Гареева

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