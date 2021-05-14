"Наши имена втоптали в грязь": Отец перепутанного с казанским стрелком школьника рассказал о срыве у сына

Отец школьника простил тех, кто перепутал его сына с казанским стрелком. Видео © LIFE

Ильгиз Галявиев, отец тёзки Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе № 175 в Казани, рассказал, как в день трагедии СМИ перепутали его сына с нападавшим, фотографию мальчика даже показали по федеральному каналу. Узнал мужчина об этом от коллег по работе, произошедшее стало настоящим шоком для всей семьи.

"Работаю на ферме, коллеги мне в бухгалтерии сказали, что твоего сына показывают по телевизору. Я возвращаюсь домой, меня сын не пускает в свою комнату, телевизор включаю, его сразу выключают", — сказал Ильгиз Лайфу.

Он объяснил, что общается с друзьями в одной из социальных сетей, и ему начали писать после произошедшего. При этом никаких подробностей о трагедии мужчина не видел, ведь родные его изолировали от этого.

После случившегося жену Ильгиза успокаивали психологи, а сын даже плакал. Глава семейства отметил, что ему было обидно перед друзьями и знакомыми.

В местном духовенстве ему сказали, чтобы он простил тех, кто допустил ошибку и перепутал детей. При этом Ильгиз уточнил, что не требует никакой компенсации, а просто хочет извинений.

"Тяжело было, меня успокаивали, говорили, что это не твой сын, спасибо им всем. Вот эта сволочь наши имена и фамилии втоптала в грязь, вот это обидно", — добавил Ильгиз.

Он также принёс соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии.