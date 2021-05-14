"Я не хочу умирать": Появилось аудио, где смех учеников казанской школы после взрыва сменился плачем
Сперва дети решили, что взрыв — это шутка или случайность, поэтому принялись веселиться. Однако следующие звуки испугали их до слёз.
Фото © Соцсети
В Сети появилась аудиозапись, которую сделал школьник во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева на гимназию № 175 в Казани. Пока парень ходил по коридорам школы и расстреливал всех, кто попадался ему на глаза, испуганные ученики баррикадировались в классах и прятались под столами. Что конкретно происходило в этот момент, удалось узнать из записи с диктофона, пишет КП.
Видео © КП
Сперва дети услышали взрыв и решили, что ничего серьёзного не произошло. Они принялись шутить: "Я не хочу умирать, знаете ли", "Я, блин, в школу не для этого пришёл", "Скажите родителям до свидания!", "Если умрёте — не отвечать!" Но затем шум и смех сменились паническими возгласами, когда в коридорах послышались выстрелы. Школьники тут же затихли, кто-то начал плакать и причитать, а кто-то — испуганно перешёптываться.
Стреляют? На первом этаже... Тише-тише, шшш. Что случилось? Не открывайте! Не открывайте!!! Он ушёл?
Видео © YouTube / ТНВ
Но, к счастью, никто в этом классе не пострадал, как и во многих других. После поимки преступника спасатели оперативно эвакуировали школьников и учителей, а Ильназа арестовали на два месяца, пока идёт следствие. Парня обвиняют в том, что он напал на гимназию, в которой учился раньше, и открыл огонь на поражение. Во время стрельбы погибло девять человек и ещё 24 находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.
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