"Я не хочу умирать": Появилось аудио, где смех учеников казанской школы после взрыва сменился плачем

В Сети появилась аудиозапись, которую сделал школьник во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева на гимназию № 175 в Казани. Пока парень ходил по коридорам школы и расстреливал всех, кто попадался ему на глаза, испуганные ученики баррикадировались в классах и прятались под столами. Что конкретно происходило в этот момент, удалось узнать из записи с диктофона, пишет КП.

Видео © КП

Сперва дети услышали взрыв и решили, что ничего серьёзного не произошло. Они принялись шутить: "Я не хочу умирать, знаете ли", "Я, блин, в школу не для этого пришёл", "Скажите родителям до свидания!", "Если умрёте — не отвечать!" Но затем шум и смех сменились паническими возгласами, когда в коридорах послышались выстрелы. Школьники тут же затихли, кто-то начал плакать и причитать, а кто-то — испуганно перешёптываться.

Стреляют? На первом этаже... Тише-тише, шшш. Что случилось? Не открывайте! Не открывайте!!! Он ушёл? Испуганные дети на аудиозаписи

Видео © YouTube / ТНВ