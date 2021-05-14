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Следователи опросили мать покончившего с собой студента колледжа в Казани, где учился напавший на гимназию

Вероятно, правоохранители хотят сопоставить эти два случая — суицид молодого человека и трагедию в школе.

14 мая, 10:40
<p>Скриншот © LIFE</p>

Скриншот © LIFE

Следователи пригласили мать бывшего студента колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБи) Данилы Наталью Андрееву для беседы по закрытому ранее делу о суициде её 17-летнего сына. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я была вчера в Следственном комитете, мы разговаривали. Моё дело взято сейчас под контроль и будет вновь поднято. Это была предварительная беседа без допросов, они сказали, что позднее меня опросят заново. Я поняла, что хотят сопоставить эти два случая (суицид и трагедию в гимназии. — Прим. Лайфа)", — рассказала Андреева в беседе с агентством.

"Тоже называл себя богом": Мать покончившего с собой подростка просит проверить связь его смерти с трагедией в Казани

"Тоже называл себя богом": Мать покончившего с собой подростка просит проверить связь его смерти с трагедией в Казани

Она также пояснила, что её сын покончил с собой год назад — 10 мая 2020 года — после нескольких неудачных попыток суицида. За некоторое время до этого молодой человек стал вести себя странно, отказался от родных, начал проявлять агрессию, одевался в чёрное и называл себя богом.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети". Первая же пуля попала ей в голову.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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