Следователи опросили мать покончившего с собой студента колледжа в Казани, где учился напавший на гимназию

Следователи пригласили мать бывшего студента колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБи) Данилы Наталью Андрееву для беседы по закрытому ранее делу о суициде её 17-летнего сына. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я была вчера в Следственном комитете, мы разговаривали. Моё дело взято сейчас под контроль и будет вновь поднято. Это была предварительная беседа без допросов, они сказали, что позднее меня опросят заново. Я поняла, что хотят сопоставить эти два случая (суицид и трагедию в гимназии. — Прим. Лайфа)", — рассказала Андреева в беседе с агентством.

Она также пояснила, что её сын покончил с собой год назад — 10 мая 2020 года — после нескольких неудачных попыток суицида. За некоторое время до этого молодой человек стал вести себя странно, отказался от родных, начал проявлять агрессию, одевался в чёрное и называл себя богом.