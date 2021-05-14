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Ректор ТИСБи рассказала, как казанский стрелок Галявиев предлагал приятелю вступить в секту

Молодой человек проучился в колледже 3,5 года на "хорошо" и "отлично", но с января 2021-го перестал ходить на занятия.

14 мая, 12:06
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев во время учёбы в колледже при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБи) предлагал однокурснику вступить в секту. Об этом журналистам рассказала ректор ТИСБи Нэлла Прусс.

Она отметила, что Галявиев проучился в колледже 3,5 года на "хорошо" и "отлично", однако всё изменилось в январе 2021-го — молодой человек вдруг перестал ходить на занятия.

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"Он проучился 3,5 года, и его никто уже не видел после Нового года. Он учился хорошо, но за эти полгода с ним что-то случилось. Он не вызывал у нас никаких вопросов, он был опрятный, ходил на все занятия, участвовал в жизни колледжа, был волонтёром. И всё было нормально", — рассказала Прусс.

Она отметила, что для руководства учебного заведения остаётся непонятным тот факт, что 1 апреля 2021 года от молодого человека съехала семья. Вероятно, случилось что-то серьёзное, что стало причиной отъезда мамы стрелка, отца и старшего брата, предположила Прусс.

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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети". Первая же пуля попала ей в голову.


Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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