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Родственница предполагаемого убийцы 12-летней школьницы из Нижегородской области рассказала Лайфу о нём

По словам женщины, в последний раз она виделась с Сергеем довольно давно.

14 мая, 13:28
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Дальняя родственница Сергея М., который может быть причастен к жестокому убийству 12-летней школьницы в Нижегородской области, рассказала Лайфу о своих отношениях с ним.

"Я знаю этого человека, он является моим дальним родственником. А в последний раз я его видела достаточно давно — ещё в детстве. Знаю, что он несколько раз был осуждён, поэтому, собственно говоря, я больше с ним и не виделась", — поделилась Валерия.

Задержан предполагаемый убийца 12-летней школьницы из Нижегородской области

Задержан предполагаемый убийца 12-летней школьницы из Нижегородской области

По словам женщины, она проживает в Татарстане, а Сергей — в Нижегородской области, и общение с ним было невозможно в том числе по этой причине.

Напомним, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, на шее школьницы было три ножевых ранения, а на теле обнаружены следы сексуального насилия. По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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