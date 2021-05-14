Родственница предполагаемого убийцы 12-летней школьницы из Нижегородской области рассказала Лайфу о нём

Дальняя родственница Сергея М., который может быть причастен к жестокому убийству 12-летней школьницы в Нижегородской области, рассказала Лайфу о своих отношениях с ним.

"Я знаю этого человека, он является моим дальним родственником. А в последний раз я его видела достаточно давно — ещё в детстве. Знаю, что он несколько раз был осуждён, поэтому, собственно говоря, я больше с ним и не виделась", — поделилась Валерия.

По словам женщины, она проживает в Татарстане, а Сергей — в Нижегородской области, и общение с ним было невозможно в том числе по этой причине.