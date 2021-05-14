Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Московская студентка продала девственность за поддельный iPhone 12 Pro

Подлог девушка заметила уже дома, после совершения "сделки". Обманутая "предпринимательница" обратилась в полицию.

14 мая, 12:45
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Москве студентка второго курса МосГУ решила подзаработать, продав свою девственность, однако в качестве оплаты получила поддельный смартфон iPhone. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что соответствующее объявление девушка выложила на одном из сайтов. Свой гонорар за такой "актив" она оценила в 2000 долларов США. На предложение откликнулся 37-летний Геворг П., однако "сделка" состоялась не сразу — партнёрам потребовался месяц на сближение.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

В этот период пара посещала рестораны, гуляла, а по истечении срока в отеле всё же осуществили половой акт. Однако после мужчина заявил, что вместо денежного гонорара хочет презентовать девушке новый iPhone 12 Pro. Студентка согласилась на предложение, но не стала распаковывать телефон при мужчине, оставив это на потом.

Придя домой, девушка обнаружила в коробке смартфон с двумя сим-картами и поняла, что это подделка — он был на операционной системе Android. Обманутая горе-"предпринимательница" обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку.

Телефонный мошенник обманул дочь лётчика Чкалова на 23 миллиона рублей, СК проводит проверку

Телефонный мошенник обманул дочь лётчика Чкалова на 23 миллиона рублей, СК проводит проверку

Ранее Лайф рассказывал, что ловелас влюбил в себя 20 девушек, обманув их на сотни миллионов, причём три жили по соседству.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Здесь такого вообще не может быть": Коллеги рассказали о тренере, которую теннисистка обвинила в избиении

сегодня в 12:18

Москвич купил в Сети iPhone 12 Pro Max, но вместо гаджета ему прислали болт

27 апреля, 13:18

Ректор ТИСБи рассказала, как казанский стрелок Галявиев предлагал приятелю вступить в секту

сегодня в 12:06

В Казани эвакуировали одну из гимназий после сообщений о заложенной взрывчатке

сегодня в 12:43

Посольство США рассказало о намерении Москвы отложить запрет на наём граждан

сегодня в 12:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1