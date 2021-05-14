Московская студентка продала девственность за поддельный iPhone 12 Pro

В Москве студентка второго курса МосГУ решила подзаработать, продав свою девственность, однако в качестве оплаты получила поддельный смартфон iPhone. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что соответствующее объявление девушка выложила на одном из сайтов. Свой гонорар за такой "актив" она оценила в 2000 долларов США. На предложение откликнулся 37-летний Геворг П., однако "сделка" состоялась не сразу — партнёрам потребовался месяц на сближение.

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В этот период пара посещала рестораны, гуляла, а по истечении срока в отеле всё же осуществили половой акт. Однако после мужчина заявил, что вместо денежного гонорара хочет презентовать девушке новый iPhone 12 Pro. Студентка согласилась на предложение, но не стала распаковывать телефон при мужчине, оставив это на потом.

Придя домой, девушка обнаружила в коробке смартфон с двумя сим-картами и поняла, что это подделка — он был на операционной системе Android. Обманутая горе-"предпринимательница" обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку.