Мокрая майка и откровенные позы: Туктамышева похвасталась жаркими фотографиями из отпуска
Звезда фигурного катания улетела с подругами отдыхать на Мальдивы, откуда постит яркие фото.
Фигуристка Елизавета Туктамышева провела хороший сезон, сенсационно выиграв серебро на чемпионате мира, куда отправилась впервые за шесть лет. По завершении сезона девушка, являющаяся секс-символом сборной России, улетела с подругами на Мальдивы на заслуженный отдых.
"Недоступна", — пишет фигуристка.
Ещё больше жарких фотографий Императрица фигурного катания публикует в сториз. Тут и фотография со следами рук на ягодицах...
... И фото в купальнике с большим вырезом в области декольте.
Но Лиза осмелилась и на большее: спортсменка опубликовала фото в мокрой майке, чем только и подтвердила свой статус секс-символа фигурного катания.
Ранее Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
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