Мокрая майка и откровенные позы: Туктамышева похвасталась жаркими фотографиями из отпуска

Фигуристка Елизавета Туктамышева провела хороший сезон, сенсационно выиграв серебро на чемпионате мира, куда отправилась впервые за шесть лет. По завершении сезона девушка, являющаяся секс-символом сборной России, улетела с подругами на Мальдивы на заслуженный отдых.

"Недоступна", — пишет фигуристка.

Ещё больше жарких фотографий Императрица фигурного катания публикует в сториз. Тут и фотография со следами рук на ягодицах...

... И фото в купальнике с большим вырезом в области декольте.

Но Лиза осмелилась и на большее: спортсменка опубликовала фото в мокрой майке, чем только и подтвердила свой статус секс-символа фигурного катания.