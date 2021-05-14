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Мокрая майка и откровенные позы: Туктамышева похвасталась жаркими фотографиями из отпуска

Звезда фигурного катания улетела с подругами отдыхать на Мальдивы, откуда постит яркие фото.

14 мая, 12:27

Фото © Instagram.com / liza_tuktik

Фигуристка Елизавета Туктамышева провела хороший сезон, сенсационно выиграв серебро на чемпионате мира, куда отправилась впервые за шесть лет. По завершении сезона девушка, являющаяся секс-символом сборной России, улетела с подругами на Мальдивы на заслуженный отдых.

"Недоступна", пишет фигуристка.

Ещё больше жарких фотографий Императрица фигурного катания публикует в сториз. Тут и фотография со следами рук на ягодицах...

Фото © Instagram.com / liza_tuktik

Фото © Instagram.com / liza_tuktik

... И фото в купальнике с большим вырезом в области декольте.

Фото © Instagram.com / liza_tuktik

Фото © Instagram.com / liza_tuktik

Но Лиза осмелилась и на большее: спортсменка опубликовала фото в мокрой майке, чем только и подтвердила свой статус секс-символа фигурного катания.

Фото © Instagram.com / liza_tuktik

Фото © Instagram.com / liza_tuktik

Ранее Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim.

Аппетитные формы и мороженое: журнал Maxim показал новые горячие снимки фигуристки Туктамышевой

Аппетитные формы и мороженое: журнал Maxim показал новые горячие снимки фигуристки Туктамышевой

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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