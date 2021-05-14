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"Зенит" интересуется главным тренером "Порту"

Правда, его кандидатуру рассматривают ещё два клуба из европейских чемпионатов.

14 мая, 10:57
<p>Сержиу Консейсау. Фото © ЕРА / Paul Ellis / POOL</p>

Сержиу Консейсау. Фото © ЕРА / Paul Ellis / POOL

"Зенит" ищет замену Сергею Семаку. Одним из кандидатов на его место является главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау. Об этом сообщает Record. Также интерес с португальскому специалисту проявляют "Марсель" и "Милан".

Сержиу Консейсау 46 лет, он с 2017 года тренирует "Порту". С ним команда дважды выигрывала золотые медали чемпионата Португалии, а в этом сезоне дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Правда, российский журналист Иван Карпов эту информацию опровергает. По его данным, руководство клуба доверяет Семаку.

"Зенит" третий год подряд стал чемпионом России.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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