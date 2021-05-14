"Зенит" интересуется главным тренером "Порту"

"Зенит" ищет замену Сергею Семаку. Одним из кандидатов на его место является главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау. Об этом сообщает Record. Также интерес с португальскому специалисту проявляют "Марсель" и "Милан".

Сержиу Консейсау 46 лет, он с 2017 года тренирует "Порту". С ним команда дважды выигрывала золотые медали чемпионата Португалии, а в этом сезоне дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Правда, российский журналист Иван Карпов эту информацию опровергает. По его данным, руководство клуба доверяет Семаку.