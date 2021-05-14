Посольство США рассказало о намерении Москвы отложить запрет на наём граждан
Так, до 16 июля в российской столице будут доступны консульские услуги для американских граждан.
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Власти России уведомили Посольство Соединённых Штатов в Москве о планах отложить запрет на наём местных граждан. Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.
"Российское правительство проинформировало Посольство США в Москве о своём намерении отложить запрет на приём на работу иностранных граждан представительством США в России", — указано в сообщении.
Таким образом, до 16 июля Посольство США в Москве временно возобновляет предоставление услуг для американцев, включая паспортные, отчёты о рождении за границей и другие.
В конце апреля Посольство США в Москве объявило о сокращении штата на 75%. Кроме того, диппредставительство сообщило, что приостанавливает рассмотрение документов на выдачу виз для недипломатических поездок, и порекомендовало американцам с истекающими визами уехать из России до 15 июня.
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