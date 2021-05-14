Посольство США рассказало о намерении Москвы отложить запрет на наём граждан

Власти России уведомили Посольство Соединённых Штатов в Москве о планах отложить запрет на наём местных граждан. Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.

"Российское правительство проинформировало Посольство США в Москве о своём намерении отложить запрет на приём на работу иностранных граждан представительством США в России", — указано в сообщении.

Таким образом, до 16 июля Посольство США в Москве временно возобновляет предоставление услуг для американцев, включая паспортные, отчёты о рождении за границей и другие.