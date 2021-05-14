Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной

Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся стабильной, но уровень заболеваемости по-прежнему большой. Об этом сообщил в пятницу столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Ситуация, она в общем и целом стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но всё равно сам уровень заболеваний достаточно большой. Пользуясь случаем, ещё раз хочу пригласить москвичей на пункты вакцинации", — сказал он.

Градоначальник уточнил, что прививочные пункты в столице работают и в поликлиниках, и в торговых центрах, и даже в 40 парках Москвы, так что на сегодняшний день москвичи и гости столицы могут привиться "в любое удобное время, в любом месте".

Отметим, что в России за сутки выявили максимальное с 20 марта число заболевших коронавирусом — 9462 человека, это меньше, чем количество выздоровевших. У 17% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 9756 человек, скончалось 393. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.