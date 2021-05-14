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Тюменский подросток стал миллионером благодаря алиментам отца

Погасить крупную задолженность перед сыном мужчину заставила продажа квартиры.

14 мая, 11:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Тюмени судебные приставы взыскали с местного жителя алименты в размере одного миллиона рублей. Такой долг мужчина выплатил своему сыну, который в результате неожиданно разбогател. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе управления ФССП по области.

"Исполнительный лист за неуплату алиментов в отношении 41-летнего тюменца находился на исполнении с 2013 года. Заплатить своему сыну миллион рублей мужчину заставила продажа квартиры", — пояснили в ведомстве.

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Как уточнили в пресс-службе, в течение многих лет отец переводил алименты сыну редко и понемногу. А недавно тюменец решил продать свою квартиру, но не смог, так как ранее судебный пристав наложил запрет на любые регистрационные действия в отношении имущества должника.

В итоге нигде официально не работающий мужчина вынужден был заплатить всю сумму просроченных алиментов единовременно. Таким образом ребёнок и получил миллион рублей. По словам матери мальчика, эти деньги пришлись весьма кстати — в этом году подросток планирует поступать в вуз.

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Ранее мы писали о жителе Тюмени, который узнал о существовании 14-летней дочери после получения справки о взыскании алиментов. Мужчина не стал отказываться от финансовой помощи девочке, но всё же захотел провести ДНК-тест для подтверждения отцовства.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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