Тюменский подросток стал миллионером благодаря алиментам отца

В Тюмени судебные приставы взыскали с местного жителя алименты в размере одного миллиона рублей. Такой долг мужчина выплатил своему сыну, который в результате неожиданно разбогател. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе управления ФССП по области.

"Исполнительный лист за неуплату алиментов в отношении 41-летнего тюменца находился на исполнении с 2013 года. Заплатить своему сыну миллион рублей мужчину заставила продажа квартиры", — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, в течение многих лет отец переводил алименты сыну редко и понемногу. А недавно тюменец решил продать свою квартиру, но не смог, так как ранее судебный пристав наложил запрет на любые регистрационные действия в отношении имущества должника.

В итоге нигде официально не работающий мужчина вынужден был заплатить всю сумму просроченных алиментов единовременно. Таким образом ребёнок и получил миллион рублей. По словам матери мальчика, эти деньги пришлись весьма кстати — в этом году подросток планирует поступать в вуз.