В Калининграде железная дверь в мебельном магазине придавила трёхлетнюю девочку

В Калининграде трёхлетний ребёнок получил травмы в магазине мебели после падения на него металлической двери. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

"В четверг в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в магазине мебели на улице Согласия в Калининграде в результате падения металлической двери получил травму трёхлетний ребёнок. По данному факту следственным отделом по Ленинградскому району незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — рассказала она.

Отмечается, что женщина с дочкой пришла в мебельный магазин, который готовился к переезду в другое торговое помещение, именно поэтому металлические входные двери, выставленные на продажу, были сняты с креплений и приставлены к стене. В какой-то момент одна из них упала на стоявшую рядом малышку. Девочку госпитализировали со множественными переломами. За её жизнь борются врачи, отметили в СУ СК РФ по региону.