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В Калининграде железная дверь в мебельном магазине придавила трёхлетнюю девочку

Малышку госпитализировали со множественными переломами, за её жизнь борются врачи.

14 мая, 11:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Калининграде трёхлетний ребёнок получил травмы в магазине мебели после падения на него металлической двери. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

"В четверг в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в магазине мебели на улице Согласия в Калининграде в результате падения металлической двери получил травму трёхлетний ребёнок. По данному факту следственным отделом по Ленинградскому району незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — рассказала она.

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Отмечается, что женщина с дочкой пришла в мебельный магазин, который готовился к переезду в другое торговое помещение, именно поэтому металлические входные двери, выставленные на продажу, были сняты с креплений и приставлены к стене. В какой-то момент одна из них упала на стоявшую рядом малышку. Девочку госпитализировали со множественными переломами. За её жизнь борются врачи, отметили в СУ СК РФ по региону.

Ранее Лайф рассказывал, что трёхлетний малыш совершил побег из детсада в Москве, но воспитатели этого даже не заметили. Ребёнка на улице нашли прохожие и обратились в правоохранительные органы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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