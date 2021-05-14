Путин заявил, что Украину превращают в антипод России

Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипод России. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что Украину постепенно превращают в антипод России. Такое мнение он высказал во время совещания с членами Совбеза РФ.

"Судя по всему, это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что Незалежная постепенно становится площадкой, с территории которой РФ будет постоянно получать новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности страны.