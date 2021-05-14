Путин заявил, что Украину превращают в антипод России
РФ, судя по всему, будет постоянно получать из Незалежной новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности страны.
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Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипод России. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин заявил, что Украину постепенно превращают в антипод России. Такое мнение он высказал во время совещания с членами Совбеза РФ.
"Судя по всему, это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию", — сказал российский лидер.
Путин отметил, что Незалежная постепенно становится площадкой, с территории которой РФ будет постоянно получать новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности страны.
Ранее Лайф рассказывал, что Киев заинтересован провести встречу Путина и Зеленского как можно быстрее. На Украине утверждают, что процесс согласования условий переговоров продолжается, но детали озвучивать пока рано.
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