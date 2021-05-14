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Путин заявил, что Украину превращают в антипод России

РФ, судя по всему, будет постоянно получать из Незалежной новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности страны.

14 мая, 11:37

Скриншот © LIFE

Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипод России. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что Украину постепенно превращают в антипод России. Такое мнение он высказал во время совещания с членами Совбеза РФ.

"Судя по всему, это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию", — сказал российский лидер.

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Путин отметил, что Незалежная постепенно становится площадкой, с территории которой РФ будет постоянно получать новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности страны.

Ранее Лайф рассказывал, что Киев заинтересован провести встречу Путина и Зеленского как можно быстрее. На Украине утверждают, что процесс согласования условий переговоров продолжается, но детали озвучивать пока рано.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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