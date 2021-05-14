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Членство сенатора Королёва в "Единой России" приостановлено после истории со странной ездой

В случае если версия о проблемах со здоровьем, озвученная парламентарием, подтвердится, партия восстановит его в правах.

14 мая, 11:18
<p>Сенатор Олег Королёв. Фото © ИТАР-ТАСС / Александр Рюмин</p>

Сенатор Олег Королёв. Фото © ИТАР-ТАСС / Александр Рюмин

Членство сенатора и экс-главы Администрации Липецкой области Олега Королёва в партии "Единая Россия" приостановили до конца разбирательства по инциденту со странной ездой. Как сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, Королёв сам выразил такое желание.

"Членство сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королёва приостановлено по собственному желанию до конца разбирательства. Оно должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле", — указано в телеграм-канале "Единой России".

Лайф узнал, в каком состоянии был остановленный инспекторами за странную езду сенатор Королёв

Лайф узнал, в каком состоянии был остановленный инспекторами за странную езду сенатор Королёв

По словам Турчака, в случае если версия Олега Королёва подтвердится, то партия без проблем восстановит его членство. Ранее пресс-секретарь сенатора не смогла объяснить Лайфу его отказ от медосвидетельствования. Екатерина Маркина лишь уточнила, что сенатор уже дома принял лекарство из-за приступа мерцательной аритмии.

Напомним, сенатора Олега Королёва остановили полицейские на дороге в Липецке с признаками алкогольного опьянения. Водители сняли на видео автомобиль парламентария с пробитыми колёсами, который с трудом ехал по обочине дороги.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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