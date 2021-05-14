Онищенко рассказал, в чём заключается главная опасность "индийской" мутации ковида

Мировому сообществу нужно опасаться "индийского" штамма коронавируса, поскольку не исключено, что в скором будущем в Индии сгенерируется какая-то новая модификация вируса, которая будет более агрессивна по отношению к человеку. Об этом заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, передаёт kp.ru.

"Скученность населения, отсутствие медицинского контроля, несоблюдение элементарных требований. Так вот, это может привести к новому эпидемическому пику уже с новыми, так сказать, разновидностями этого же штамма, потому что штамм один и тот же", — пояснил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Онищенко считает, что просто закрыть полёты в Индию недостаточно, так как "индийский" штамм может прийти в Россию через третьи страны. По его мнению, в первую очередь на данный момент нужно помочь Индии с массовой вакцинацией населения.