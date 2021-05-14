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Онищенко рассказал, в чём заключается главная опасность "индийской" мутации ковида

По мнению парламентария, в первую очередь сейчас нужно помочь Индии в вопросе массовой вакцинации населения.

14 мая, 11:09
<p>Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко. Фото © ТАСС / Анна Исакова</p>

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко. Фото © ТАСС / Анна Исакова

Мировому сообществу нужно опасаться "индийского" штамма коронавируса, поскольку не исключено, что в скором будущем в Индии сгенерируется какая-то новая модификация вируса, которая будет более агрессивна по отношению к человеку. Об этом заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, передаёт kp.ru.

"Скученность населения, отсутствие медицинского контроля, несоблюдение элементарных требований. Так вот, это может привести к новому эпидемическому пику уже с новыми, так сказать, разновидностями этого же штамма, потому что штамм один и тот же", — пояснил он в эфире радио "Комсомольская правда".

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Онищенко считает, что просто закрыть полёты в Индию недостаточно, так как "индийский" штамм может прийти в Россию через третьи страны. По его мнению, в первую очередь на данный момент нужно помочь Индии с массовой вакцинацией населения.

"Сегодня надо всё сделать для того, чтобы привить максимальное количество народа. И [Нарендра] Моди, премьер, очень правильную позицию занимает, но у них нет вакцины, им надо помочь", — отметил парламентарий.

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Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние дни буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших достиг отметки 400 тысяч человек, а умирает ежедневно почти 4 тысячи. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Кроме того, те, кто пережил тяжёлую форму ковида, попадают в группу риска редкой грибковой инфекции, называемой "чёрная плесень", вспышку которой зафиксировали в стране.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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