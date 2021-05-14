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Лайф узнал, в каком состоянии был остановленный инспекторами за странную езду сенатор Королёв

Парламентарию было предложено пройти медосвидетельствование на месте, но тот отказался. К слову, ранее пресс-секретарь парламентария не стала комментировать эту информацию.

14 мая, 10:46
<p>Сенатор Олег Королёв. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Сенатор Олег Королёв. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

У остановленного на автомобиле Lexus LX 570 сенатора Олега Королёва были признаки алкогольного опьянения. Как сообщил источник Лайфа, это зафиксировали инспекторы, общавшиеся с экс-главой Администрации Липецкой области.

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По нашим данным, от парламентария сильно разило спиртным, а также он неустойчиво держался на ногах. На месте происшествия Королёву было предложено пройти медосвидетельствование, но тот отказался. К слову, ранее отказалась комментировать это и пресс-секретарь Королёва. Екатерина Маркина лишь уточнила, что сенатор уже дома принял лекарство из-за приступа мерцательной аритмии.

Отмечается, что на парламентария никакой протокол не составляли, в ходе инцидента было выписано определение на административное правонарушение по статье "Невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

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Напомним, ранее сообщалось, что сенатора Олега Королёва остановили полицейские на дороге в Липецке с признаками алкогольного опьянения. Водители сняли на видео автомобиль парламентария с пробитыми колёсами, который с трудом ехал по обочине дороги.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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