Лайф узнал, в каком состоянии был остановленный инспекторами за странную езду сенатор Королёв

У остановленного на автомобиле Lexus LX 570 сенатора Олега Королёва были признаки алкогольного опьянения. Как сообщил источник Лайфа, это зафиксировали инспекторы, общавшиеся с экс-главой Администрации Липецкой области.

По нашим данным, от парламентария сильно разило спиртным, а также он неустойчиво держался на ногах. На месте происшествия Королёву было предложено пройти медосвидетельствование, но тот отказался. К слову, ранее отказалась комментировать это и пресс-секретарь Королёва. Екатерина Маркина лишь уточнила, что сенатор уже дома принял лекарство из-за приступа мерцательной аритмии.

Отмечается, что на парламентария никакой протокол не составляли, в ходе инцидента было выписано определение на административное правонарушение по статье "Невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".