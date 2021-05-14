Учёные зарегистрировали сильнейшую за два года магнитную бурю на Земле

На Земле произошла крупнейшая с 2019 года магнитная буря. Космическое явление зарегистрировали учёные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, оно произошло 12 мая.

"Фактически, Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в максимуме бури уровень геомагнитных возмущений достиг семи по девятибалльной школе, а возврат магнитного поля Земли к норме произошёл в течение часа после пика. Кроме того, как уточняется, буря отсутствовала в прогнозе, вероятно, имело место быть редкое сочетание нескольких факторов.