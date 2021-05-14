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Учёные зарегистрировали сильнейшую за два года магнитную бурю на Земле

Уровень геомагнитных возмущений на пике достиг семёрки по девятибалльной шкале. По сути, планета испытала один очень короткий и сильный космический удар.

14 мая, 11:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Земле произошла крупнейшая с 2019 года магнитная буря. Космическое явление зарегистрировали учёные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, оно произошло 12 мая.

"Фактически, Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Отмечается, что в максимуме бури уровень геомагнитных возмущений достиг семи по девятибалльной школе, а возврат магнитного поля Земли к норме произошёл в течение часа после пика. Кроме того, как уточняется, буря отсутствовала в прогнозе, вероятно, имело место быть редкое сочетание нескольких факторов.

Ранее стала известная дата создания российского робота для работы в открытом космосе. Он будет функционировать в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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