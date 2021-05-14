"Дни передачи оказались сочтены": Ургант оценил угрозу Жириновского закрыть его вечернее шоу
Артист также рассказал увлекательную историю о том, как пригласил политика в последний эфир.
Иван Ургант. Фото © Instagram / urgantcom
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал угрозы Владимира Жириновского закрыть передачу "Вечерний Ургант" и заявил зрителям, что в скором времени шоу перестанет выходить в эфир.
"Вы не подозреваете, что это наша с вами предпоследняя встреча. Вообще. Дело в том, что дни передачи "Вечерний Ургант" оказались сочтены. Мы стоим на пороге закрытия, и это произошло не по нашей воле", — сказал Ургант зрителям и прочитал новость с требованиями Жириновского.
Ведущий заметил, что лидер ЛДПР обычно не пустословит и просто так "молоть ерунду не будет". Эти слова рассмешили зал.
Ургант также оценил мнение, что у него "слабенький юмор", заметив, что Жириновский "много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и смеху".
"Кстати, он там один в этом комитете", — добавил шоумен.
Ургант объяснил, что убедил Жириновского прийти на "последнюю" передачу. Телеведущий пошёл в парк и увидел там человека в кепке ЛДПР, который "зерно из скворечников собирает в пакет". Тогда Ургант попросил этого гражданина передать Владимиру Вольфовичу, что того приглашают в эфир, на что мужчина сказал: "Я приду".
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