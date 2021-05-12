Когда погаснет свет: тьма — страшные предсказания о гибели Солнца оказались правдой

Недавно был День Солнца — праздник, призванный объяснить всем жителям планеты ценность и необычность звезды.

Внутри Солнца температура 15 миллионов градусов по Цельсию Фото © Depositphotos

В основном Солнце состоит из водорода (около 73%) и гелия (около 25%), на долю других элементов приходится примерно 2%. У светила нет твёрдой поверхности.

Астроном, старший научный сотрудник Института Штернберга Владимир Сурдин объясняет, что сейчас на Солнце происходят ядерные реакции синтеза: лёгкий водород превращается в гелий и при этом выделяется большая энергия, как в непрерывной водородной бомбе.

На Солнце есть вода Фото © Shutterstock

По словам астронома, на Солнце даже есть немного воды.

— В верхних слоях Солнца не так жарко, как внутри, — это пять с половиной тысяч градусов. Но некоторое количество воды там есть. Она не жидкая, а в виде пара, отдельных атомов, — объясняет Владимир Сурдин.

Солнце уже на середине своего жизненного пути Фото © Shutterstock

Общий возраст Вселенной — примерно десять миллиардов лет, а возраст Солнца — четыре с половиной миллиарда лет.

Чтобы подсчитать время жизни Солнца, астрономы учли его массу, скорость реакций и выделения ядерной энергии и определили, на сколько хватит солнечного топлива при такой скорости выделения энергии.

Солнце скоро погаснет Фото © Shutterstock

— Конечно, Солнце погаснет. Любой костёр догорает, а Солнце — это тоже костёр, только термоядерный — более долгого горения. Но топливо всё же закончится. Правда, не так скоро. Примерно через пять миллиардов лет, — говорит астроном.

Солнце изменит Солнечную систему Фото © Shutterstock

— В конце жизни, через пять миллиардов лет, Солнце раздуется раз в 200. На нашем небе оно займёт место в полнебосвода, — рассказывает Владимир Сурдин. — При этом сначала светило съест Меркурий, так как он ближе всех к Солнцу, потом Венеру и вплотную подберётся к Земле.

Солнце проглотит Землю Фото © Shutterstock

За четыре с половиной миллиарда лет в центре светила выгорела почти половина запаса водорода. После того как водород окажется на исходе, оно увеличится в размерах и станет красным гигантом. Его горение будет продолжаться в перемещающемся наружу слое.

— Последние расчёты говорят, что оно и Землю проглотит. Сначала жители Земли, конечно, сгорят. Потом Земля нырнёт в недра Солнца. После этого Солнце погаснет, но это для нас уже будет неважно, — рассуждает астроном.

Солнце нас убьёт Фото © Shutterstock

Когда Солнце станет красным гигантом, на Земле повысится температура, выкипят океаны — и жизнь на планете прекратится.

Древние уже знали о гибели Солнца Фото © Shutterstock

— Дело в том, что люди из бесчисленного количества мифов выбирают те, которые похожи на современные им знания. Из многочисленных предсказаний всегда найдётся то, которое сейчас соответствует текущим научным знаниям, — отметил астроном.

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