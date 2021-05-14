Задержан предполагаемый убийца 12-летней школьницы из Нижегородской области
Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления — изнасилования и насильственные действия сексуального характера.
Фото © LIFE
В городе Заволжье Нижегородской области задержали предполагаемого убийцу 12-летней школьницы. По данным Лайфа, к совершению жестокой расправы может быть причастен 49-летний Сергей М.
Мужчина ранее был судим за изнасилования и насильственные действия сексуального характера, поэтому был под надзором в ОМВД. По данным нашего источника, чужая ДНК, найденная на лодыжке девочки, не совпала с ДНК Сергея, назначена повторная экспертиза.
Подозреваемого опознала инспектор ПДН Заволжья по распространяемому в соцсетях скриншоту с мужчиной, который недалеко от места расправы попал на камеры видеонаблюдения.
Следы изнасилования и подозрительный чужак: Лайф узнал подробности чудовищного убийства 12-летней девочки в Нижегородской области
Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 марта в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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