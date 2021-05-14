Задержан предполагаемый убийца 12-летней школьницы из Нижегородской области

В городе Заволжье Нижегородской области задержали предполагаемого убийцу 12-летней школьницы. По данным Лайфа, к совершению жестокой расправы может быть причастен 49-летний Сергей М.

Мужчина ранее был судим за изнасилования и насильственные действия сексуального характера, поэтому был под надзором в ОМВД. По данным нашего источника, чужая ДНК, найденная на лодыжке девочки, не совпала с ДНК Сергея, назначена повторная экспертиза.

Подозреваемого опознала инспектор ПДН Заволжья по распространяемому в соцсетях скриншоту с мужчиной, который недалеко от места расправы попал на камеры видеонаблюдения.