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Задержан предполагаемый убийца 12-летней школьницы из Нижегородской области

Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления — изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

14 мая, 11:28
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В городе Заволжье Нижегородской области задержали предполагаемого убийцу 12-летней школьницы. По данным Лайфа, к совершению жестокой расправы может быть причастен 49-летний Сергей М.

Мужчина ранее был судим за изнасилования и насильственные действия сексуального характера, поэтому был под надзором в ОМВД. По данным нашего источника, чужая ДНК, найденная на лодыжке девочки, не совпала с ДНК Сергея, назначена повторная экспертиза.

Подозреваемого опознала инспектор ПДН Заволжья по распространяемому в соцсетях скриншоту с мужчиной, который недалеко от места расправы попал на камеры видеонаблюдения.

Следы изнасилования и подозрительный чужак: Лайф узнал подробности чудовищного убийства 12-летней девочки в Нижегородской области

Следы изнасилования и подозрительный чужак: Лайф узнал подробности чудовищного убийства 12-летней девочки в Нижегородской области

Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 марта в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В деле об убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области появился новый подозреваемый

В деле об убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области появился новый подозреваемый

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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