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Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом отказали в прекращении уголовного дела

Выходит, что избежать наказания пранкер не сможет: его судьбу всё-таки определит суд. Виновнику аварии грозит до двух лет тюрьмы.

14 мая, 11:40
<p>Пострадавшая в ДТП Мария Артёмова. Фото © Соцсети</p>

Пострадавшая в ДТП Мария Артёмова. Фото © Соцсети

Следствие отказало москвичке Марии Артёмовой, пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом, в прекращении уголовного дела в отношении пранкера. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, следователи не видят оснований для прекращения уголовного дела по примирению сторон. Выходит, что окончательную меру наказания Эдварду Билу всё-таки определит суд.

Ранее Лайф сообщал, что Мария Артёмова написала заявление с просьбой прекратить в отношении него уголовное преследование. Стороны пришли к мировому соглашению и определили размер компенсации. Согласно ему 25-летний блогер выплатит единоразово фиксированную сумму, купит семье Артёмовых новый автомобиль, а также каждый месяц будет компенсировать затраты на лечение пострадавшей.

Блогер Эдвард Бил во второй раз станет отцом и уже выбрал имя для будущего ребёнка

Блогер Эдвард Бил во второй раз станет отцом и уже выбрал имя для будущего ребёнка

Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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