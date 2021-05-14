Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом отказали в прекращении уголовного дела

Следствие отказало москвичке Марии Артёмовой, пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом, в прекращении уголовного дела в отношении пранкера. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, следователи не видят оснований для прекращения уголовного дела по примирению сторон. Выходит, что окончательную меру наказания Эдварду Билу всё-таки определит суд.

Ранее Лайф сообщал, что Мария Артёмова написала заявление с просьбой прекратить в отношении него уголовное преследование. Стороны пришли к мировому соглашению и определили размер компенсации. Согласно ему 25-летний блогер выплатит единоразово фиксированную сумму, купит семье Артёмовых новый автомобиль, а также каждый месяц будет компенсировать затраты на лечение пострадавшей.