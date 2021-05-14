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Более половины петербуржцев признали корюшку знаковым объектом города

При этом многие не торопятся скупать её или не берут вовсе, когда рыба появляется в магазинах.

14 мая, 11:43
<p>Фото © <a href="https://foodandhealth.ru/?s=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Foodandhealth.ru</a></p>

Фото © Foodandhealth.ru

Более половины жителей Санкт-Петербурга признали рыбу корюшку визитной карточкой города, с ними согласился и председатель Комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике при Общественной палате Петербурга Валерий Солдунов. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Так, 53% опрошенных признают корюшку знаковым объектом, а 34% видят в этой рыбе лишь часть местной кухни. При этом 13% респондентов не считают её какой-то уникальной.

Солдунов заметил, что, в какой бы регион России он ни приезжал, везде знают корюшку как рыбку из Петербурга.

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"Удивительный факт, но это так! Даже в Сочи или Анапе, где популярна барабулька, когда её едят, всегда сравнивают с нашей корюшкой", — заметил он.

При этом горожане не спешат бежать за ней в магазины, как только рыба там появляется: 18% покупают её, 44% ждут, когда спадёт ажиотаж, а 38% не приобретают вовсе.

Причиной тому может быть специфический огуречный запах корюшки. Однако он не уникален. Доцент кафедры ихтиологии и гидробиологии СПбГУ Дмитрий Лайус пояснил, что запах появляется из-за химического вещества — огуречного альдегида.

"Он характерен и для других видов корюшки, а также некоторых рыб. Хариуса и сига, например", — добавил Лайус.

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Ранее Лайф сообщал, что власти Петербурга ограничили самокаты в скорости. Пользователям кикшеринговых электросамокатов теперь можно двигаться не быстрее 15 км/ч.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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