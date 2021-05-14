Сибирские учёные научились предсказывать внезапную смерть

Учёные политехнического университета из Томска создали уникальный прибор, который может спрогнозировать сердечный приступ и предупредить о его возникновении. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Прибор позволяет регистрировать ранние патологические изменения в работе клеток сердечной мышцы, которые иначе можно зафиксировать только при операции на открытом сердце или путём введения электрода в полость сердца через вену", — говорится в сообщении.

С помощью прибора, по словам разработчиков, можно контролировать электрическую активность сердца, а также состояние его тканей. Одним из несомненных плюсов устройства является то, что его легко можно использовать дома. Томские специалисты утверждают, что их изобретение не имеет аналогов во всём мире.

Суть работы прибора похожа на процедуру электрокардиографии (ЭКГ), однако вместо обычных датчиков изобретение снабдили наносенсорами. Они передают сигналы на прибор, в котором с помощью специального программного обеспечения происходит обработка данных. Отмечается, что вся процедура мониторинга занимает не более 20 минут.