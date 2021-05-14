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"Здесь такого вообще не может быть": Коллеги рассказали о тренере, которую теннисистка обвинила в избиении

Однако они уточнили, что во время занятий преподаватель могла кричать на подопечных, но никогда не позволяла себе другие методы воспитания.

14 мая, 12:18

Коллеги рассказали о тренере, которую подозревают в избиении теннисистки. Видео © LIFE

Тренер по теннису Марина М. работает в спортивном комплексе "Локомотив" более 11 лет и ни разу не была замечена в рукоприкладстве на занятиях с детьми. Об этом Лайфу рассказали коллеги женщины, которую обвинила в избиении 18-летняя подопечная.

"Здесь у нас такого вообще в принципе не может быть, чтобы кто-то кого-то в детском коллективе... Я не знаю, какая фантазия у девочки, если она после 11 лет за то, что её тренировали и ей сделали, может такие гадости говорить", — сказала одна из тренеров.

Охранник, работающий в спорткомплексе 11 лет, рассказал, что тренер могла покричать на спортсменов во время тренировки, однако не более. Кроме того, родители детей никогда не жаловались на отношения преподавателя с ребятами.

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Мама одной из девочек, которая занимается в этом месте, только у другого специалиста, заметила, что некоторые родители сами, бывает, ведут себя странно. Например, после соревнований, если их ребёнок проигрывает, подают в суд на судью.

"Хороший тренер. Мне кажется, это родители что-то преувеличили. Может кричать, но чтобы ударить — это смешно", — сказала родительница.

Ещё одна коллега женщины подтвердила хорошие отношения с подопечными и заметила, что тренер находится в отпуске, хотя ещё накануне она была на работе.

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Ранее Лайф рассказывал, что родители избитых воспитанников детской спортивной школы из городского округа Щербинка в Новой Москве обратились в СК с жалобой на тренера. При этом руководство школы фигурного катания ограничилось выговором сотруднице.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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