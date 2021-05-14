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В Казани эвакуировали одну из гимназий после сообщений о заложенной взрывчатке

Из здания школы вывели 95 детей. На месте уже находятся сотрудники полиции, скорая помощь и кинологи с собаками.

14 мая, 12:43
<p>Фото © Telegram /<a href="https://t.me/Eduvtatarstan" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Еду в Татарстан"</a></p>

Фото © Telegram / "Еду в Татарстан"

В Казании из гимназии № 27 эвакуировали учеников и сотрудников из-за сообщений о заложенной взрывчатке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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