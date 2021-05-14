В Казани эвакуировали одну из гимназий после сообщений о заложенной взрывчатке
Из здания школы вывели 95 детей. На месте уже находятся сотрудники полиции, скорая помощь и кинологи с собаками.
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В Казании из гимназии № 27 эвакуировали учеников и сотрудников из-за сообщений о заложенной взрывчатке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
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