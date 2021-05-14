СМИ: Арендатор складов во Врбетице заявил о пропаже оружия после взрывов в 2014 году

Компания Imex Group, которая арендовала склады в чешской деревне Врбетице, заявила об исчезновении большого количества оружия после взрывов в 2014 году. Об этом на своём сайте сообщило пражское издание Mlada fronta Dnes.

Отмечается, что арсенал не мог быть бесследно уничтожен во время ЧП. По данным газеты, это 1000 ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулемётов, более 100 пистолетов, 1000 других предметов вооружения (как, например, штык-ножи к автоматам) и десятки тысяч приёмников магазинов для пулемётов.

"Все они <...> могли оказаться в руках торговцев оружием на чёрном рынке", — отмечается в сообщении.

Компания обратилась в чешские правоохранительные органы, заявив о преступлении и отметив, что арсенал мог быть украден ворами или полицейскими. Расследование инцидента продолжается. Стражи правопорядка между тем подозревают совладельца фирмы Петера Бернатика – младшего в том, что он якобы помог проникнуть на территорию складов агентам российских спецслужб, которые якобы причастны к взрывам. По версии следствия, он мог их провести на охраняемый объект, допуск на который был возможен только по спецпропускам. Однако компания категорически отвергает это.