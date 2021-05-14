"До мурашек, вот это сила!" Амурский тигр "наорал" на оленя и попал в объектив фотоловушки
Пользователи Сети пришли в восторг от "беседы" животных, но особенно поразило многих грозное рычание полосатого хищника.
Перекличка амурского тигра с пятнистым оленем попала в объектив фотоловушки. Видео © Instagram / amurleo_land
В приморском национальном парке "Земля леопарда" фотоловушка засняла перекличку краснокнижного амурского тигра с пятнистым оленем. Видеоролик с "беседой" животных опубликован на странице нацпарка в "Инстаграме".
"Получить такие кадры удаётся крайне редко: на них запечатлён процесс вокализации, посредством которого животные взаимодействуют", — отмечается в сообщении.
На кадрах видно только хищника, однако на заднем фоне слышен свист оленя. Уточняется, что громкое рычание тигра вызвало помехи у микрофона фотоловушки. После этого тигр подошёл к камере и начал её обнюхивать. Специалисты добавили, что на видео попал взрослый самец, ему около девяти лет. Отмечается, что в нацпарке содержится не более четырёх подобных крупных особей.
К слову, пользователи Сети пришли в восторг от переклички животных, особенно от грозного рыка полосатого хищника. "Вот это да! Какой мощный рык!", "Тигр говорит: "Кто не убежал — я не виноват!", "Красивый котик", "До мурашек, вот это сила!", "Вот так вокал — душа в пятки", "Впечатляюще мурлычет Барсик", — высказались комментаторы.
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