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"До мурашек, вот это сила!" Амурский тигр "наорал" на оленя и попал в объектив фотоловушки

Пользователи Сети пришли в восторг от "беседы" животных, но особенно поразило многих грозное рычание полосатого хищника.

14 мая, 13:04

Перекличка амурского тигра с пятнистым оленем попала в объектив фотоловушки. Видео © Instagram / amurleo_land

В приморском национальном парке "Земля леопарда" фотоловушка засняла перекличку краснокнижного амурского тигра с пятнистым оленем. Видеоролик с "беседой" животных опубликован на странице нацпарка в "Инстаграме".

"Получить такие кадры удаётся крайне редко: на них запечатлён процесс вокализации, посредством которого животные взаимодействуют", — отмечается в сообщении.

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На кадрах видно только хищника, однако на заднем фоне слышен свист оленя. Уточняется, что громкое рычание тигра вызвало помехи у микрофона фотоловушки. После этого тигр подошёл к камере и начал её обнюхивать. Специалисты добавили, что на видео попал взрослый самец, ему около девяти лет. Отмечается, что в нацпарке содержится не более четырёх подобных крупных особей.

К слову, пользователи Сети пришли в восторг от переклички животных, особенно от грозного рыка полосатого хищника. "Вот это да! Какой мощный рык!", "Тигр говорит: "Кто не убежал — я не виноват!", "Красивый котик", "До мурашек, вот это сила!", "Вот так вокал — душа в пятки", "Впечатляюще мурлычет Барсик", — высказались комментаторы.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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