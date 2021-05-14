Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Матерный трек Моргенштерна исключили из плейлиста Евро-2020

Всего же в список вошло около 100 композиций, а официальной песней турнира стала We Are The People от Мартина Гаррикса и участников группы U2.

14 мая, 13:04
<p>Фото © Instagram / <strong style="font-weight: bold;">morgen_shtern</strong></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Трек российского рэпера Моргенштерна LECK, который попал в официальный плейлист Евро-2020, был исключён из него из-за оскорблений и нецензурных выражений, которые в нём содержатся.

Такая же участь постигла композицию "Нету интереса" от 10age, в которой также содержится большое количество нецензурных выражений. В пресс-службе УЕФА уже извинились за включение композиций в плейлист.

"УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плейлисты, и проинструктировал их немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось", — сообщили РИА "Новости" в ассоциации.

Рэпера Моргенштерна признали угрозой нацбезопасности Украины

Рэпера Моргенштерна признали угрозой нацбезопасности Украины

Добавим, что всего в плейлист вошло около 100 композиций, а официальным треком турнира стала We Are The People от Мартина Гаррикса и участников группы U2.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1