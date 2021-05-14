Матерный трек Моргенштерна исключили из плейлиста Евро-2020
Всего же в список вошло около 100 композиций, а официальной песней турнира стала We Are The People от Мартина Гаррикса и участников группы U2.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Трек российского рэпера Моргенштерна LECK, который попал в официальный плейлист Евро-2020, был исключён из него из-за оскорблений и нецензурных выражений, которые в нём содержатся.
Такая же участь постигла композицию "Нету интереса" от 10age, в которой также содержится большое количество нецензурных выражений. В пресс-службе УЕФА уже извинились за включение композиций в плейлист.
"УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плейлисты, и проинструктировал их немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось", — сообщили РИА "Новости" в ассоциации.
Добавим, что всего в плейлист вошло около 100 композиций, а официальным треком турнира стала We Are The People от Мартина Гаррикса и участников группы U2.
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