Матерный трек Моргенштерна исключили из плейлиста Евро-2020

Трек российского рэпера Моргенштерна LECK, который попал в официальный плейлист Евро-2020, был исключён из него из-за оскорблений и нецензурных выражений, которые в нём содержатся.

Такая же участь постигла композицию "Нету интереса" от 10age, в которой также содержится большое количество нецензурных выражений. В пресс-службе УЕФА уже извинились за включение композиций в плейлист.

"УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плейлисты, и проинструктировал их немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось", — сообщили РИА "Новости" в ассоциации.